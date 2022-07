Qué ver de Brian de Palma: un grito a las conspiraciones del poder en esta apasionante carta de amor al cine y el sonido, disponible en streaming

En cierto punto de una historia llena de conspiración, perturbadoras realidades y temibles asesinatos, hay un momento de pausa. Los personajes de John Travolta y Nancy Allen pueden detenerse un instante y compartir un momento humano. Uno en el que el personaje de Allen se confiesa: las películas están bien, pero nunca serán tan excitantes y emocionantes como la vida real, por eso prefiere esta a la ficción.

Pero Brian De Palma disiente. Disiente muy fuerte. Las películas pueden ser más emocionantes que cualquier evento de la vida real. O, al menos, son capaces de contarlo de una manera más bonita, mientras que en la realidad no puedes escapar de una oscuridad que te obliga a gritar. Todo eso lo explora de manera maravillosa en la que puede ser su obra maestra, 'Impacto'. Una genial película que podemos ver a través de Filmin.

Sonidos que matan

Basándose en la 'Deseo de una mañana de verano' de Michelangelo Antonioni, donde un fotógrafo cree haber presenciado un asesinato y trata de encontrarlo en las instantáneas, De Palma crea un interesante alegato a favor del cine, pero especialmente del sonido. De ahí que este sea la principal ocupación de nuestro imperfecto héroe, interpretado por Travolta.

Este ingeniero de sonido ocupa su vida trabajando en cintas de explotación, con sexo y terror vendible sin demasiada profundidad. Aun así, el director le pide algo más de frescura a los sonidos que introduce a la mezcla, algo que llame y cuente cosas de verdad en lugar de los sonidos de archivos empleados miles de veces. Por ello, va con su equipo de grabación por la fría noche a conseguir nuevos sonidos, pero consigue uno que no esperaba y hasta desearía no haber capturado.

Tras conseguir salvar a la chica de un coche accidentado en el lago -no así a su acompañante, que un candidato a la Presidencia de la Nación-, vuelve a los sonidos de esa noche para darse cuenta de que algo no cuadra. El pinchazo del coche no era la única causa del accidente, sino que se aprecia un sonido de disparo que puede haber ido dirigido hacia el vehículo. La cosa empieza a ser algo más, empieza a tomar aspecto de atentado.

'Impacto': un buen grito

De Palma cuenta de maravilla el fascinante proceso que este ingeniero emplea para reconstruir el crimen y la conspiración detrás a través del sonido y de la adecuada colocación de las fotografías que dispone. De manera elegante, el cineasta nos desvela todos los trucos que hacen del cine una bella mentira, una que te puede tener atrapado y obsesionado, además de permitir cosas poco agradables sobre el ser humano.

Lo cuenta además con una estremecedora conspiración política llena de bilis y rabia derivada del escándalo Watergate. Pero con más frustración y mala baba de la que podía tener una 'Todos los hombres del presidente', mostrando los diferentes caminos cortados con los que se topa uno intentando destapar la verdad.

La película más política de De Palma es tan sobresaliente como cabreada, mostrando los fuertes grilletes del poder y la casi imposibilidad de escapar de ellos. Algo desasosegante, que te dan ganas de gritar de verdad. "Un buen grito", como el que se lleva buscando toda la película.