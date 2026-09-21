La taquilla deja de ser zombi gracias a 'Resident Evil'. Es el séptimo mejor estreno de la historia en septiembre y ha eliminado el hechizo de 'Prácticamente magia 2'

Aunque aún hay fans de 'Resident Evil' refunfuñando por los mentideros de Internet, lo cierto es que la gran mayoría del público ha salido contentísimo de la adaptación que Zach Cregger se ha sacado de la manga: otra joya del terror en el año de 'Obsession' y 'Backrooms' que, una vez más, ha demostrado que es el único género que, bien hecho, siempre funciona. Tanto, que ha resucitado la taquilla (americana y española) llevándola a cifras espectaculares para ser septiembre. Paradójicamente, ha evitado otra semana zombie.

Una película residente, muy poco vil

Tradicionalmente, septiembre es un mes de estrenos tranquilitos, tras la resaca del verano y antes del boom de Navidad. Sin embargo, esta 'Resident Evil' ha elevado la taquilla americana por encima de los 110 millones de dólares y se ha convertido en el séptimo mejor estreno de septiembre de toda la historia. Sus cerca de 60 millones (108,3 en todo el mundo) harán que empiece a dar beneficios muy pronto, y si sigue el camino del boca-oreja de 'Obsession' y 'Backrooms', solo el cielo es el límite. Vamos, que tenemos zombies para rato.

La gran damnificada por el éxito del terror ha sido 'Prácticamente magia 2', que ha perdido un 59,5% y se sitúa en 12,1 millones. Lo peor de esta secuela, pese a todo, ha sido la recaudación fuera de Estados Unidos, que ha demostrado que nunca fue un fenómeno de culto internacional: en la taquilla yanqui ha conseguido 50 millones para un total mundial de 76,8. No dará dinero y para una tercera parte hará falta un truco de magia impresionante.

La que sí tendrá una nueva secuela será Spider-man, que desde el tercer puesto de taquilla en su octava semana sigue aguantando, perdiendo solo un 22,7% (bastante impresionante dos meses después): lleva 2478 millones y tiene todos los números para superar los 2500, unas cifras absolutamente demenciales. Justo debajo, la eterna 'La Odisea', que sigue recaudando cerca de 5 millones en Estados Unidos. Su total, al final, superará los 1800 millones. Otra auténtica barbaridad que sigue sin conocer techo, aunque todos los ojos estén puestos ahora mismo en el puesto 5, con el bueno de Wile E. Coyote.

'Coyote vs ACME' es ya el segundo mejor estreno independiente del año, ha hecho otros 4,5 millones en Estados Unidos y acabará más allá de los 100 millones en todo el mundo. Un éxito para Ketchup que abre las puertas a más películas de los Looney Tunes. Crucemos los dedos. La gran sorpresa del top 10 americano, con todo, es 'Transformers: la película'. Sí, la de animación: un reestreno ha hecho que vuelva a cerca de 1500 pantallas y en un solo fin de semana ha recaudado casi tanto como la original en todo su paso por los cines. De momento, 4,1 millones y se encarama al puesto 8 de taquilla. More than meets the eye.

Las otras novedades que han convencido al público han sido la cinta religiosa 'Daniel and the fiery furnace', que se eleva al puesto 7 con 3,1 millones (suficientes para contentar a su público) y 'The Weight', una película con tintes de prestigio que solo se ha llevado 2,3 millones. Aunque sea una cifra decepcionante, es mejor que lo nuevo de 'La oveja Shaun', que ni siquiera ha entrado en el top 10. No pueden ser tiempos de bonanza para todos.

¡Ah! El resto de los primeros puestos en taquilla los completan la sorpresa 'Buddy', en el 10, que suma ya 24 millones (costó 3 millones, así que imagina el dineral que ha ganado) y 'Entrega al límite', que sigue demostrando que a Alan Ritchson aún le queda mucho para ser una estrella de acción pero aguanta en el puesto 6 con un total de 13,1 millones. Perderá unos 20 millones. Uf. La semana que viene, por cierto, 'Resident Evil' se enfrentará a un póker de estrenos: potentísimo reestreno de 'Vengadores: Endgame', 'La isla olvidada' (lo nuevo de animación de DreamWorks), 'Primetime' y 'Your mother your mother your mother', que viene con preceddida de unas espectaculares críticas. Habrá que ver si es suficiente para destronarla.

España, entre zombies y coyotes

En España, donde 'Coyote vs ACME' se ha estrenado un mes tarde, no le hemos dado la espalda: el primer puesto ha sido, obviamente, para 'Resident Evil', que supera los 2 millones en taquilla, pero el segundo ha ido directo a la película de Ketchup, que demuestra su potencial para, incluso en aguas internacionales, ser algo más que un meme de Internet. Ambas han quitado de su liderazgo a 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', que tras tres semanas y media pierde el primer puesto. Pueden estar más que orgullosos del resultado tras embolsarse 7 millones... mientras muchos nos preguntamos, viendo el éxito, por qué demonios no se apuesta más por la animación made in Spain.

Algunos días del fin de semana, Tadeo llegó a caer ante 'La Odisea', que después de dos meses sigue en el top 10 hispano, demostrando que aquí somos muy de Christopher Nolan: es la única película de la que he escuchado conversaciones en el Metro en los últimos meses, así que, como poco, tiene tirón popular... como, a su manera, Rodrigo Sorogoyen, que ha superado los 500.000 espectadores de 'El ser querido' (camino a los 4 millones de recaudación) y se mantiene en quinta posición. Veremos qué pasa con ella la semana que viene, cuando 'La bola negra' arrase con todo.

Justo debajo, 'Spider-man Brand New Day', en sus últimos coletazos, supera sin problemas a una 'Prácticamente magia 2' que en España nos ha dado exactamente lo mismo, y el top acaba con una 'Tiempo de victoria' que tendrá más tirón los martes (es el mismo público que 'Núremberg', al fin y al cabo), 'Insidious: Fuera del más allá' y una 'Cronos' que al final ha salvado los muebles, superando los 200.000 espectadores y convirtiéndose en un pequeño éxito.

Eso sí, la semana que viene todo va a ser arrasado por el huracán 'La bola negra', que además del runrún de los Óscar viene de ganar el premio del público en Toronto (prácticamente asegurándose su nominación a mejor película en los Óscar) y dejando con menos posibilidades a 'La isla olvidada', 'En el corazón de la bestia' y el reestreno de 'Vengadores: Endgame', que, eso sí, aseguran que este septiembre va a ser, como ya viene siendo costumbre en 2026, digno de los libros de historia.

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