Hoy en HBO Max una serie que convierte los 50 en una segunda adolescencia. Es una comedia negra estupenda que desmonta cualquier tópico sobre hacerse mayor

Hay una edad que las series y películas suelen tratar como si fuera el principio de una segunda vida, pero que rara vez se explora con la misma atención que la juventud, la maternidad o la crisis de los treinta. De aquí parte 'Youth', la nueva miniserie de HBO creada y protagonizada por Sharon Horgan, que aprovecha para explorar precisamente este terreno.

Alex es una mujer que acaba de cumplir 50 años y que descubre que, con su hijo a punto de abandonar el nido, buena parte de las estructuras que habían organizado su vida han desaparecido. Es agente literaria, vive en Londres en un apartamento envidiable y los hombres se rinden a sus pies. Lo complicado es saber qué hacer con ellos. La diferencia es que aquí la protagonista no está en sus veinte ni en sus treinta.

Una segunda adolescencia

Alex tiene todos los ingredientes de cualquier protagonista de una comedia romántica tradicional, salvo por un detalle bastante importante: acaba de cumplir 50 años. Es agente literaria en Londres, tiene una vida profesional envidiable, pero su vida sentimental es un caos. Los pretendientes no escasean, aunque elegir correctamente entre ellos sí parece estar fuera de sus capacidades. La diferencia es que aquí los clichés del género funcionan como parte de una historia sobre una mujer que está atravesando una especie de segunda adolescencia.

Y es precisamente ahí donde cobra sentido el título de la ficción: 'Youth'. La serie presenta a Alex en un momento en el que su hijo adolescente, Rauri (Aran Murphy), está a punto de marcharse de casa y las estructuras de la familia tradicional han dejado de funcionar como antes. Divorciada desde hace años, se encuentra de repente ante un lienzo prácticamente en blanco que puede resultar tan emocionante como aterrador. Y a eso se le suma la perimenopausia, que hace que esta nueva etapa tenga también un componente hormonal que la acerca a la adolescencia.

La propia Horgan entiende 'Youth' como la conclusión de una especie de trilogía junto a 'Pulling' y 'Catastrophe'. La primera retrataba a un grupo de veinteañeras caóticas, mientras que la segunda giraba alrededor de la paternidad temprana y la monogamia a largo plazo. En una nota a la prensa, Horgan describe la conexión entre estas obras como una forma de "autoficción", ya que las tres comparten elementos con su propia vida.

Uno de los grandes aciertos de 'Youth' es que no intenta convertir la cincuentena en una experiencia universal ni en una especie de gran lección vital. La serie parte de la idea de que, a estas alturas, las vidas de las personas pueden haber tomado caminos completamente diferentes y que no existe un único manual para atravesar esta etapa. Alex sigue teniendo responsabilidades: sus padres son mayores y su hijo todavía la necesita incluso cuando ya es legalmente un adulto. Pero esas obligaciones no convierten la serie en un drama sobre hacerse mayor.

El trabajo de Alex también sirve como uno de los principales motores cómicos de la serie. Como agente literaria, pasa buena parte de su tiempo lidiando con autores egocéntricos, competidores y todo tipo de personajes extravagantes de la industria editorial. Su relación con su amiga y jefa Sam (Sharlene Whyte) mezcla las discusiones laborales con los problemas personales de esta última, mientras que algunos cameos añaden todavía más surrealismo al conjunto. Incluso la novela autopublicada 'Goblin Seed' funciona como una parodia bastante afilada de las modas del género romántico.

Pero el verdadero campo de batalla de Alex son las citas y el sexo. Su principal interés amoroso, Pat (Rupert Friend), es un antiguo amor convertido en soltero empedernido que mantiene una relación con una mujer mucho más joven, mientras que Alex tampoco tiene reparos en experimentar con las diferencias de edad. Entre relaciones potencialmente más serias y encuentros de una noche, la protagonista utiliza sus experiencias para reconstruir una autoestima que tampoco tiene demasiado claro dónde colocar. Puede juzgar las arrugas del cuello de los demás mientras lidia con su propia artritis y, al mismo tiempo, reivindica una libido plenamente activa y selectiva.

'Youth' no presenta estos encuentros como grandes acontecimientos que vayan a cambiarle la vida, sino como parte de su proceso para entender qué quiere y qué lugar ocupa ahora en el mundo.

La tenéis en HBO Max.

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