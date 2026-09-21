Ya es oficial: el anime de 'Detective Conan' celebra su 30 aniversario con un capítulo en especial que llegará a los cines de España

Es sorprendente que, da igual cuantos años pasen, que 'Detective Conan' consigue seguir manteniéndose fresca y sorprendente. El manga de detectives de Gosho Aoyama lleva publicándose desde 1994, con la serie de anime en emisión continúa desde 1996 y veintinueve películas a sus espaldas.

Este 2026 además se cumple un nuevo hito para la serie: el anime celebra su 30 aniversario, y lo va a hacer por todo lo alto con un capítulo especial que además se podrá ver en cines.

Feliz cumpleaños, Conan

Hace nada se ha estrenado en España 'Detective Conan: El ángel caído de la carretera', la película 29 de la franquicia. De nuevo se ha encargado de distribuirla Alfa Pictures, que nos ha dejado otro bombazo para los fans de Conan confirmando desde sus redes sociales la distribución de 'The Counterfeit Case of Ultra 30'.

'The Counterfeit Case of Ultra 30' es un capítulo especial que se emitirá en Japón este próximo 25 de septiembre para celebrar los treinta años de la serie de anime. Se trata de un especial de dos horazas guionizado por Takeharu Sakurai, el guionista detrás de 'One-Eyed Flashback' y 'Black Iron Submarine', dos de las películas más sólidas de los últimos años.

En este caso, Conan, sus amigos de la Liga Juvenil de Detectives, el profesor Agasa, Ran y Sonoko visitan la fábrica de Nagano de la Oficina Nacional de Impresión de Billetes de Japón después de que se ponga en circulación un nuevo billete muy especial. Mientras tanto, se encuentra dinero falsificado en el escenario de un asesinato, y la Policía Metropolitana empieza a investigar el caso.

Por ahora desde Alfa Pictures han confirmado que podremos ver 'The Counterfeit Case of Ultra 30' en cines, aunque aún no hay fecha de estreno. Aún así, es una oportunidad de oro y se agradece que podamos llegar a ver en cines el especial, porque promete ser un auténtico regalazo para los fans de 'Detective Conan' con un nuevo caso sesudo y un aluvión de cameos para celebrar el aniversario de la serie.

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