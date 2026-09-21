Nathan Fillion, sobre ser Guy Gardner en 'Linternas': "No solo quiere ser Green Lantern, sino un Green Lantern famoso"

Los responsables de 'Linternas' sabían desde el principio que querían tener a Guy Gardner pululando por ahí. De hecho, en los diversos adelantos de la serie de HBO se veía que en algún momento aparecería el Linterna Verde encarnado por Nathan Fillion (y al que vimos por primera vez en 'Superman'). Y ha llegado el momento. Por cierto, a partir de aquí, spoilers de 'Mala imagen', el episodio 1x06 de 'Linternas'.

«Sentimos que podíamos llevarle un poco más allá», comenta el cocreador de la serie Chris Mundy hablando para Collider. Para el guionista, con Guy Gardner se puede tirar tanto por el lado cómico que retrató James Gunn en 'Superman' como por algo más serio pero, igualmente, preciso con el personaje de DC. Algo que preocupaba, precisamente, a Nathan Fillion.

Consistencia esmeralda

«Mi preocupación era la consistencia. Sabía que iba a haber un cambio en el tono», declara el actor en una entrevista para Variety. «Lo que no quería era que hubiese un cambio en el personaje», completa en lo que asegura que, al final, es como la diferencia entre pasar un fin de semana en Metrópolis y otro en Gotham, «tendrías fines de semana bien distintos.»

Su aparición en 'Linternas' llega tras la muerte de Hal Jordan (Kyle Chandler), momento ya adelantado en el primer episodio de la serie. Con cierto recelo hacia John Stewart (Aaron Pierre), el superhéroe esmeralda acude a la llamada que este le hace y accede al favor que le pide:

«Llevar el anillo y tener el título de Linterna Verde es mucho más importante pare el ego de Guy que para el de Hal y John. Hay mucho más en juego para su sentido de identidad. No le gusta nada deberle algo a John Stewart. John Stewart necesita un favor y eso es en lo que se apoya.»

De hecho, la primera vez que vemos a Gardner en el episodio no es en el calabozo en el que está John, sino en un cartel publicitario. Fillion lo tiene claro. Para Guy Gardner es muy importante la imagen (de hecho, sus diálogos van por ahí) y ayudar a los responsables de la catástrofe de Rushville la daña. Es un héroe que se preocupa por su marca personal:

«Guy está muy preocupado sobre la marca y el patrocinio corporativo, tiene metas financieras. Quiere abrir un bar, tiene planes de jubilación, no es ningún pelele. Creo que controla de TikTok, entiende las tendencias. Creo que ha hecho más de un bailecito o dos [risas]. Es parte de su numerito. No solo quiere ser Green Lantern, sino un Green Lantern famoso»

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