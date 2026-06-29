Jesse Eisenberg, sobre por qué rechazó la secuela de 'La red social'. "No quiero que me relacionen con ese personaje"

Desde que se anunció la puesta en marcha del proyecto, la secuela de 'La red social' ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. De la alegría por saber que una de las grandes películas del siglo tendría una nueva entrega pasamos a la desconfianza de no contar con David Fincher de nuevo al volante para, una vez más, volver a abrazar el optimismo más entusiasma cuando supimos que el maestro Aaron Sorkin se encargaría de escribir y dirigir 'El precio de la red' —sí, así se titulará en España—.

A Zuck muerto, Zuck puesto

No obstante, el destino tenía un nuevo revés que darnos, y es la ausencia de Jesse Eisenberg en el reparto después de su magnífica labor dando vida a Mark Zuckerberg en la cinta original. Por supuesto, el intérprete tiene sus motivos para haberse mantenido al margen, y los ha compartido con Variety en la premiere de la, todo sea dicho, sorprendente 'Minions & Monsters'.

Durante el preestreno, Eisenberg puso sobre la mesa su deseo de no querer ser asociado de ningún modo con el magnate tecnológico estadounidense.

Es un honor hablar con Aaron en cualquier contexto, porque es muy elocuente, encantador y brillante. Llevábamos varios días hablando de hacer la película. La forma en que habla Aaron, habla tan maravillosamente, tal y como escribe, que, en cierto modo, si no vas a hacer algo con él, casi parece que le estás fallando a Estados Unidos.

Le dije que mi vida está tomando otros rumbos y, ya sabes, lo que me ha dicho lo resume muy bien. No quiero que me relacionen con ese personaje, pero todas las razones por las que no quiero hacer la película no tienen nada que ver con lo maravillosa que es, que será y que, estoy seguro, ya es.

Esto no es nuevo, ya que el pasado mes de junio, Sorkin ya explicó que pasó tres días intentando convencer al bueno de Jesse para encontrarse con una negativa que, en el fondo, parece comprender a la perfección.

Sentí que el papel le pertenecía, y sin duda había demostrado su valía». Simplemente ya no quería que se le asociara con Mark Zuckerberg, ya que tiene sus problemas con él. No le gusta que los chavales se le acerquen en los aeropuertos con tarjetas de visita que dicen “Soy el director general, zorra” para que se las firme.

Pero ojo, porque Eisenberg ha sido reemplazado por un Jeremy Strong que, a juzgar por el avance que hemos podido ver hasta la fecha, promete dejarnos una representación antológica del Zuckerberg más entrado en años. Saldremos de dudas el próximo 9 de octubre, pero esta suerte de "pieza complementaria" de 'La red social' ya suena como una firme candidata a colarse entre lo mejor del curso cinematográfico.

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