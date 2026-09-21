'Spider-Man: Brand New Day' pudo ser muy distinta: Daredevil y el Spider-Verse estuvieron sobre la mesa

Antes de haberse convertido en un rotundo éxito de taquilla, los responsables de 'Spider-Man: Brand New Day' tuvieron muchas ideas que podrían haber llevado al Hombre Araña de Tom Holland por caminos bastante diferentes. El guionista Chris McKenna ha revelado varias descartadas descartadas para la película, entre ellas una historia que habría contado con Daredevil y otra que habría conectado directamente al héroe con la mitología del Spider-Totem.

En una entrevista con The Bulwark, McKenna ha explicado que durante el desarrollo llegó a existir una versión del libreto en la que Charlie Cox habría interpretado de nuevo a Matt Murdock después de que tuviera una breve aparición en 'Spider-Man: No Way Home'.

La historia habría jugado con varias identidades falsas de Peter Parker. El personaje habría intentado hacerse pasar por Ben Reilly y, para ocultar su voz, fingiría ser británico.

"Tenía que tener una personalidad. Era Peter, de Queens, fingiendo ser británico porque intentaba disfrazar su voz. Tom Holland haciendo una versión estadounidense de un acento británico. Estaba interpretando varias personalidades", ha narrado McKenna.

Peter Parker contra su propio nombre

Otra versión del guion llevaba a Peter fuera de Nueva York, donde se convertía en "un héroe muy duro en el sudeste asiático, acabando con bandas del sudeste asiático". Después tendría que regresar a Nueva York para enfrentarse a un impostor que utilizaba su traje y su fluido de telaraña.

La situación adquiría un giro especialmente extraño cuando Peter descubría que aquel hombre había hecho algo que él nunca había hecho: "Resulta que ese tipo había hecho algo que Peter Parker nunca había hecho: había registrado los derechos de la marca Spider-Man". Ahí entraba en escena Matt Murdock, también conocido como Daredevil.

Charlie Cox vomo Matt Murdock en 'Spider-Man: No Way Home'

"Entonces tuvo que contratar a Matt Murdock como abogado para ayudarle a luchar porque había recibido una orden de cese y desistimiento de ese otro tipo. No puedes fingir que eres Spider-Man. Y así se convirtió en todo un asunto bastante divertido, pero simplemente era una historia diferente"

La idea resulta especialmente llamativa porque Charlie Cox había asegurado en distintas ocasiones que no formaba parte de 'Spider-Man: Brand New Day'. No está claro si el actor llegó a conocer esta versión inicial de la historia antes de que fuera descartada.

El Spider-Totem también pudo aparecer

Pero esa no fue la única idea relacionada con el universo arácnido que terminó fuera del guion. McKenna también ha contado que otra versión de la película estuvo cerca de introducir la mitología del Spider-Totem.

En esa historia, Peter se encontraba completamente solo. Después de resultar herido durante una pelea, acudía a una farmacia buscando morfina mientras estaba dolorido y desorientado. Entonces escuchaba una voz que pronunciaba su nombre.

Peter seguía la voz hasta una esquina y descubría que procedía de un gato de una tienda: "Peter Parker. [...] Peter, formabas parte de una historia más grande. No estás solo. Sé que te sientes solo, pero hay toda una comunidad de seres ahí fuera que saben por lo que estás pasando y están cuidando de ti. Hay un objeto que debes encontrar. Se llama Spider-Totem".

Tom Holland en 'Spider-Man: Brand New Day'

La idea habría conectado a Spider-Man con una mitología de los cómics en la que cada universo cuenta con su propio Spider-Totem como defensor. También habría ofrecido otra vía para relacionar al personaje con la Saga del Multiverso y el Spider-Verse, después de 'Spider-Man: No Way Home'.

El guionista no explica exactamente por qué se descartaron estas historias. En el caso de Daredevil, el desarrollo posterior de 'Daredevil: Born Again' habría planteado además problemas de continuidad, especialmente tras los acontecimientos de su segunda temporada. En cualquier caso, las revelaciones de McKenna muestran que 'Brand New Day' pasó por varias versiones antes de llegar a la historia que está triunfado en la gran pantalla.

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