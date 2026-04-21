El código de colores de 'Daredevil: Born again' es clave en la serie. Si nos fijamos bien, nos permiten conocer mejor a los personajes

La primera temporada de 'Daredevil: Born again' ya nos dejó claro que, más allá de la narrativa, tenía una intención muy marcada de construir un lenguaje visual propio. No se trataba solo de recuperar a Matt Murdock, sino de contar algo distinto. Y esto también tiene que ver con lo estético, las decisiones de puesta en escena, la iluminación y el color y cómo hacer que funcionen casi como una extensión emocional de los personajes.

En una serie que carga con la sombra de su predecesora en Netflix, estos recursos son una forma de diferenciarse y, al mismo tiempo, ayudan a profundizar en el conflicto interno de sus protagonistas.

Lo visual como lenguaje

Uno de los elementos más interesantes de la serie de Disney+ es el uso del color como herramienta narrativa. El rojo acompaña a Matt Murdock en sus momentos clave, subrayando su conexión con Daredevil y su identidad. Y, en contraste, el blanco se asocia a Wilson Fisk, adelantando sus estallidos de poder y control, mientras que el azul termina convirtiéndose en el reflejo del caos interior de Bullseye. No son decisiones arbitrarias, sino códigos visuales que ayudan a entender lo que ocurre con cada personaje sin necesidad de subrayarlo con diálogos.

Precisamente el azul ligado a Bullseye surge casi por accidente. En el episodio 8, ambientado en prisión, una prueba técnica con luces controlables transformó el espacio y dio lugar a una idea clave. Así lo explicó Aaron Moorhead en una entrevista con Phase Hero: "Simplemente presionaron el botón y se activó el modo fiesta", lo que convirtió un entorno sombrío en algo completamente distinto. A partir de ahí, decidieron integrar ese tono en la escena, y terminó consolidándose como una parte esencial del personaje.

Ese descubrimiento puntual acabó definiendo toda la identidad visual de Bullseye dentro de la serie. Moorhead lo resumía así: "Hicimos una sola toma donde, al final, todo se desvaneció a azul, que es el color de Bullseye". Y lo que comenzó como una improvisación terminó convirtiéndose en símbolo de su transformación, reforzando además el vínculo con su versión en los cómics, donde viste de azul.

Además, la iluminación también juega un papel clave en los momentos más dramáticos. En el clímax de la temporada, cuando Bullseye dispara y Matt Murdock recibe el impacto, el rojo vuelve a dominar la escena. Los creadores tenían otra idea visual al principio, pero terminaron optando por reforzar el lenguaje ya establecido. "Nos dimos cuenta de que, bueno, en realidad hay una idea aún mejor", explicó Moorhead, apostando por las luces rojas intermitentes como una forma de transmitir el impacto tanto emocional como físico.

Este uso de la luz no solo sirve para momentos puntuales, sino que también marca la relación entre los personajes. La directora de fotografía Hillary Fyfe Spera lo explica también claramente: "Tenemos una yuxtaposición de Murdock moviéndose entre la multitud y deteniéndose mientras una luz roja cae sobre su rostro, mientras Fisk aparece bajo una luz blanca. Esa contraposición visual funciona como reflejo directo de sus identidades enfrentadas".

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