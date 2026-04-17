'Daredevil: Born Again' por fin ha entendido qué es lo que hace único a Matt Murdock y recuerda por qué era tan especial la serie de Netflix

La segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' ha necesitado algunos episodios para corregir el rumbo y conectar con todo lo que hacía especial al personaje. El Matt Murdock de Charlie Cox vuelve a ser reconocible y está más cerca de aquel abogado atormentado que conocimos en la etapa de Netflix, y el regreso de Karen Page (interpretada por Deborah Ann Woll) refuerza aún más esa sensación de lo bueno conocido.

Pero más allá de los personajes, hay algo que también es importante y es que la serie ha recuperado el equilibrio entre la acción, el drama judicial y el conflicto espiritual. De hecho, en medio de todo esto, hay una escena concreta que resume perfectamente por qué Daredevil sigue siendo uno de los héroes más complejos de Marvel.

Vuelta atrás en el tiempo

El quinto episodio de la temporada 2 se construye a partir de una estructura que mezcla presente y pasado, combinando la huida de Daredevil junto a Bullseye con varios flashbacks. Mientras ambos intentan escapar del grupo de trabajo anti-vigilantes, la acción los lleva hasta una iglesia cargada de simbolismo, un espacio que conecta directamente con la fe y los principios de Matt.

Al mismo tiempo, los flashbacks recuperan a Foggy Nelson y un suceso importante actos más importantes: ayudar a su antiguo acosador, incluso sacrificando el dinero del bufete para salvarle la vida. No es solo un recuerdo, sino un ejemplo claro de lo que significa la misericordia, algo que marcará profundamente a Matt.

Ese recuerdo es el que desencadena el conflicto central del episodio. Matt, enfrentándose a Bullseye -el asesino de Foggy-, tiene que decidir si dejarle morir o salvarle. Y aunque una parte de él desea venganza, la lección de Foggy pesa más, obligándole a replantearse quién quiere ser realmente.

Aquí es donde la serie recupera su esencia y la lucha interna del personaje. Para Matt, la justicia no puede separarse de su fe, y eso implica aceptar que la misericordia no es para quien la merece, sino para quien la necesita. Es una idea muy coherente con el personaje.

Al final, esa decisión lo marca todo. Matt regresa para salvar a Bullseye, no porque lo merezca, sino porque es lo correcto. Es ahí cuando 'Daredevil: Born Again' demuestra que ha entendido que lo que hace único al héroe no es tanto su fuerza, sino su capacidad de saber elegir.

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