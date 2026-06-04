La temporada 2 de 'Avatar' de Netflix se ha topado con el mismo problema que 'Stranger Things'. La solución no encantará a los fans de 'La leyenda de Aang' original

Después de dos años este mes regresa 'Avatar: La leyenda de Aang' con su segunda temporada. Ya sabemos que la versión en acción real de Netflix tiene asegurada otra temporada más para adaptar toda la serie animada, y el 25 de junio arranca una nueva etapa para meternos en el Reino de la Tierra.

El reloj sigue corriendo

Ahora las cosas se están moviendo más rápido en Netflix, y desde luego fue un acierto aprobar dos temporadas de seguido... Pero el reloj y los calendarios no han corrido en vano y en 'Avatar: La leyenda de Aang' se han encontrado con el mismo problema que tuvieron en su día los creadores de 'Stranger Things': que sus niños crecen.

'Avatar' tiene un elenco muy joven, empezando por el trío principal de Aang, Katara y Sokka, a quienes interpretan Gordon Cormier, Kiawentiio e Ian Ousley. Cuando fue elegido para interpretar Aaang en 2021, Cormier apenas tenía 12 añitos, pero con el tiempo que ha pasado entre temporadas está llegando al final de la serie acercándose peligrosamente a los 17 años, mientras que su personaje supuestamente tiene 12.

Ya hemos visto su cambio físico entre temporadas con las nuevas imágenes. Todos han pegado el estirón, aunque a Cormier es a quien más se le nota. Y parece que para lidiar con ello dentro de la serie, los responsables de 'Avatar: La leyenda de Aang' han tomado una decisión polémica pero necesaria introduciendo un salto temporal.

"Me llegaba al ombligo, y ahora es más alto que yo", dijo el productor ejecutivo Jabbar Raisani en una entrevista con Entertainment Weekly, confirmando que ha pasado cierto tiempo entre temporadas, pero "No nos vamos a meter en cuántos meses han pasado".

La primera temporada nos dejó con el asalto de la Nación del Fuego a la Tribu Agua del Norte, con Aang y Katara mejorando sus habilidades y el grupo listo para poner rumbo al Reino de la Tierra. Ahora bien, para poder justificar el tiempo entre los rodajes, parece que el viaje quizás no ha empezado tan pronto y algunas tramas de la serie original se van a perder por el camino.

"Hay muchas aventuras que existen en la serie animada que no pudimos poner en la nuestra. Mucho de ello se cae entre temporadas, o puede pasar entre capítulos", confirmo la productora ejecutiva Christine Boylan.

Así que no todas las historietas secundarias de la 'Avatar' animada terminarán llegando al live action. Aunque podemos esperar que se mezclen ciertas tramas o nos encontremos otras fuera de lugar, como ya ocurrió con la primera temporada. A pesar de que los cambios no contenten a todos los fans, creo que es una decisión que va en buen camino, especialmente después de que 'Stranger Things' pretendería hacernos creer que sus protagonistas aún tenían 13 y 14 años en algunas de las temporadas. Si los actores van a crecer, dejemos crecer también un poquito a Aang antes de que se vuelva ridículo.

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