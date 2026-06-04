Anya Taylor-Joy protagoniza la nueva miniserie del creador de 'Banshee'. El trepidante tráiler de 'Lucky' promete ser uno de los thrillers de acción del año

En lo que está a punto de terminar la temporada 2 de 'Vicios ocultos' (Your Friends & Neighbors), Apple TV no quiere dar descanso a su creador (y de 'Banshee' y 'Warrior') Jonathan Trooper. Tanto es así que en poco más de un mes llegará la nueva miniserie del guionista.

Protagonizada por Anya Taylor-Joy, ya podemos disfrutar del trepidante tráiler de 'Lucky', cuyo estreno en la plataforma está programado para el 15 de julio. La miniserie cuenta con un reparto bastante llamativo, ya que incluye a Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins, Jr. y William Fichtner.

Buena suerte

Basada en la novela homónima Marissa Stapley, la serie narra la historia de Lucky (Taylor-Joy), que se ve obligada a huir cuando un atraco multimillonario sale mal. Perseguida tanto por el FBI como por un despiadado jefe de una organización criminal, Lucky deberá encontrar una salida mientras lucha por su vida.

Jonathan Tropper escribe y crea 'Lucky', miniserie de la que es coshowrunner junto a Cassie Pappas. Por cierto, es la primera serie de la que es creador en la que no se pone los bártulos de director. En su lugar nos encontramos con Jonathan van Tulleken que dirige el piloto.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026 hasta ahora