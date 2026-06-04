Robert Pattinson se desmarcó del reparto de 'La Odisea' con una condición muy específica para Christopher Nolan: "El resto dijeron solo que sí..."

Con su versión de 'La Odisea', Christopher Nolan promete traernos uno de los grandes eventos cinematográficos del año. Entre otras muchas cosas, porque Nolan ha reunido un elenco espectacular encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Jon Bernthal, entre una larga lista de estrellas.

Ahora bien, a pesar de que este drama griego promete ser un éxito asegurado, a Nolan le costó un poquito convencer a Robert Pattinson.

Deja que me lo piense...

Pattinson ya trabajó anteriormente con Nolan en 'Tenet', en la que interpretaba a un agente que asistía al protagonista de John David Washington, y honestamente uno de los puntos fuertes de la película. Para 'La Odisea' Nolan está contando con varios actores reincidentes, y parece que desde el principio quiso volver a fichar a Pattinson para el proyecto.

Aunque hubo una diferencia clave con el resto del reparto: Pattinson quiso leerse el guion antes de meterse de lleno en la película, y fue el único de los actores que mostró interés antes de firmar.

"Le dije...Ah, claro, tengo muchas ganas de leerlo. Y me dijo: ¿que quieres leerlo? El resto simplemente ha dicho que sí...", explicó Pattinson en una entrevista en GQ sobre la llamada del director.

Se ve que sus compañeros de reparto simplemente saltaron al vacío cuando Nolan les convocó, y eso que en el caso de Tom Holland significó retrasar la siguiente película de Spider-Man. Tampoco se puede culpar a Pattinson por haberse vuelto más cuidadoso con los proyectos que elige, aunque este año lo tiene completito entre 'El Drama', 'Dune 3', 'La Odisea' y el rodaje de 'The Batman: Parte II' , pero el personaje de Antínoo terminó picando su curiosidad.

"Es un poco como James Woods en 'Casino', fue mi principal inspiración... Pensé que será agradable ver algo así en Ítaca", desveló Pattinson sobre su personaje. "Es un poco sórdido. Yo seguía diciéndolo durante las pruebas de vestuario... De verdad quería tener calzoncillos de leopardo. Quiero que asomen un poco por debajo de mi falda, un poquito de piel con algo de chispa".

Vamos, que si al final ha decidido tirar para Ítaca con Nolan, es que el guion ha sido el empujón definitivo por si le quedaba alguna duda. Lo de los calzoncillos de leopardo sí que queda en el aire.

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