Promete ser uno de los mejores animes románticos del año, y ya se puede ver gratis. 'Smoking Behind the Supermarket with You' se adelanta a su estreno

El verano promete venir bastante calentito en cuanto a animes de acción, fantasía e isekai porque tenemos por delante la nueva 'Ghost in the Shell', y el regreso 'Bleach: Thousand-Year Blood War' y 'Saga of Tanya the Evil', entre otros tantos. Pero si nos gustan los animes románticos uno que tenemos que tener en el radar sí o sí es 'Smoking Behind the Supermarket with You'.

Nos adelantamos a la programación

'Smoking Behind the Supermarket with You' ('Sūpā no Ura de Yani Sū Futari') da literalmente lo que promete. Es un manga romántico para adultos que se lleva publicando desde 2022 de la mano de Jinushi y sigue a Sasaki y Tayama, quienes coinciden fumando juntos fuera de un supermercado y pronto se convierten en un apoyo emocional para seguir adelante en el día a día.

Es una comedia romántica con recuentos de la vida que se ha convertido rápidamente en uno de los romances más populares del momento. Este próximo julio da el salto a anime, pero Crunchyroll se adelanta al estreno y los primeros episodios ya se pueden ver de manera gratuita.

Como han anunciado desde la propia plataforma, los 12 primeros "miniepisodios" de 'Smoking Behind the Supermarket with You' están disponibles en Crunchyroll, legal y gratuitamente. Aunque debemos estar registrados en la plataforma para poder verlos y es muy posible que esta promo tenga un tiempo limitado durante este mes.

Este estreno temprano equivale a los seis primeros capítulos del anime, así que todavía nos quedaría pendiente la mitad de la temporada. Asahi Production, el equipo detrás de 'Teogonia' o 'The Galaxy Next Door' se ha encargado del anime, con Tadato Suzuki y Aoi Mori como directores y Mio Inoue como guionista principal.

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