No lo sabíamos, pero la Bruja Lola murió hace 7 años "en la desgracia y en la ruina"

"¡Te voy a poner dos velas negras!" es una frase que todo español tiene en el subconsciente, como parte de ese famoseo freak de los 90 sin el que no pueden entenderse el Tamarismo, el Padre Apeles, 'Crónicas Marcianas' o Galindo. Sin embargo, con el paso de los años, nos ha tocado ver la caída en desgracia de todos los que antaño fueron auténticos fenómenos mediáticos. Tanta caída, que algunos de ellos han muerto sin que nadie lo supiera y completamente arruinados. Es el caso, como hemos sabido ahora, de la persona que daba inicio a este párrafo: la Bruja Lola.

Velas negras a media asta

Dolores Ponce, como realmente se llamaba la vidente, debutó en televisión a mediados de los 90 en el Canal 47 de Sevilla, una emisora local desde la que dio el salto a 'Crónicas marcianas', donde se haría, como todos los personajes del programa, archiconocida. Llegó incluso a mostrar sus poderes en 'El castillo de las mentes prodigiosas', el fracasado reality de esoterismo de Antena 3 donde quedó en segundo puesto. Ahora, tras mucho tiempo sin saber de ella, hemos sabido gracias a 'El tiempo justo' que falleció en 2019.

Concretamente fue el 10 de enero de 2019 a los 81 años (en sus apariciones televisivas mintió sobre su edad y su nombre real), tras una terrible depresión por la muerte de su marido. La última vez que la vimos delante de una cámara fue dos años antes, en Canal Sur, donde advirtió sobre los timos de los falsos videntes: "No soy estafadora ni engaño. Hoy en día muchos no son videntes, son falsas y se lo digo en su cara".

Aunque en aquel momento se dijo que vivía de consultas privadas y de su pensión, Álex Álvarez, reportero del programa de Telecinco, ha afirmado que murió "en la desgracia y en la ruina", y su exrepresentante ha afirmado que "murió porque ella quería morirse, no quería vivir la vida que tenía". De hecho, actualmente está enterrada en Sevilla y sus amigos se han comprometido a pagar las tasas, si sus ilocalizables hijos no quieren hacerlo, para que sus restos no sean exhumados. Un triste final para quien fuera un fenómeno televisivo como pocos que nos regaló una frase que ya forma parte del folklore español.

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