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Ha fallecido Marjane Satrapi, pero siempre la recordaremos por un cómic magnífico que adaptó ella misma en una de las mejores películas animadas del siglo XXI

Ha fallecido Marjane Satrapi, pero siempre la recordaremos por un cómic magnífico que adaptó ella misma en una de las mejores películas animadas del siglo XXI

La reciente ganadora del Premio Princesa de Asturias nos devastó con 'Persépolis', su historia real transformada en trazos espectaculares

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Persepolis 2007 Marjane Satrapi Vincent Paronnaud
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Pedro Gallego

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Esta mañana nos hemos topado con el fallecimiento de Marjane Satrapi, la autora franco-iraní que hace bien poco fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Una figura importante en el mundo artístico, capaz de ser multidisciplinar para hacer unas expresiones políticas muy contundentes.

Buena parte de su trabajo más destacado fue en el terreno de la literatura y el cómic, creando bastantes obras aclamadas por la crítica y hasta éxitos de ventas. Fue también capaz de coger una de sus historias más importantes, la que relata sus propias vivencias, y convertirlo en una película tan asombrosa como ‘Persépolis’.

Del punk al velo

Satrapi se encargó de la adaptación co-escribiendo y co-dirigiendo con el francés Vincent Paronnaud, manteniendo el impresionante pulso personal de un cómic asombroso. La película no se queda atrás, siendo una de las mejores películas en formato animado del siglo XXI que además se puede ver en streaming a través de FlixOlé.

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Cubriendo desde la revolución islámica que pone a los fundamentalistas en el poder en Irán, donde mujeres como ella están forzadas a llevar velo y ser sumisas a los hombres, hasta su adultez en Europa tan libre como solitaria, la vida de Marji ha sufrido una gran cantidad de altibajos. Un viaje literal y emocional que incluye también despertar a través de la música punk y añoranza del hogar.

Manteniendo la estética en blanco y negro, y una militante bidimensionalidad que se contraponía a la clara emergencia de la animación en tres dimensiones generadas por ordenador que dominaba el cine mainstream, ‘Persépolis’ deja poco espacio a los grises. Aquí se relata pérdidas de diversos tipos forzadas por fuerzas externas, mayormente una falsa promesa de democracia que se tornó en extremismo religioso.

‘Persépolis’: libertad arrebatada

Persepolis 2007 Marjane Satrapi

Promesas de libertad frustradas que se trasladan también en un viaje a Europa que no proporcionan lo que sí se puede promete a personas no migrantes. Marji expresa los diferentes tragos amargos de su vida y las cosas que se le arrebataron, aunque con interesante rebelión y jolgorio punk en ocasiones.

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Hay momentos donde atreverse con el formato y con los colores, haciendo uno de los experimentos más interesantes para convertir un cómic en una película viva y creativa. Es lo que da también más estimula a su aproximación al cine social, pilar importante también de una película que sigue manteniendo impresionante fuerza.

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