Ya es oficial. La mejor película de ciencia ficción por fin tiene fecha de estreno en España y llega en cuestión de días

Por fin es oficial. La mejor película de ciencia ficción del año ya tiene fecha de estreno en España. Será este próximo 25 de septiembre de 2026 cuando todo aquel que quiera ver 'Nirvanna the Band the Show the Movie' tendrá la oportunidad de hacerlo, ya que como mínimo estará disponible en Filmin. Eso sí, previo pago de 4,95 euros, ya que, al menos por ahora, no formará parte del catálogo incluido en el precio de la suscripción.

Diversión de primera categoría

Ya os hablé hace unas semanas de este largometraje dirigido por Matt Johnson ('BlackBerry') que mezcla comedia, ciencia ficción y mockumentary para contar la historia de dos amigos que viajan accidentalmente al pasado, donde todo se va complicando cada vez más. Todo ello aliñado con un espíritu de cine de los años 80, con la mítica 'Regreso al futuro' como uno de sus grandes referentes.

Pese a ser el colofón de un universo con casi 20 años de historia, lo cierto es que 'Nirvanna the Band the Show the Movie' se puede disfrutar perfectamente de forma individual. Es una película hecha con tanta osadía como cariño que tiene una energía sencillamente única en el cine americano actual, logrando exprimir al máximo una premisa que en otras manos podría haber dado pie a una simple tontería.

Eso sí, 'Nirvanna the Band the Show the Movie' se ha hecho con un presupuesto de apenas 2 millones de dólares y rodando en exteriores a menudo sin permisos, tanto para mantener el coste bajo como para dotar de una mayor frescura al resultado final.

Ese 95% de valoraciones positivas que tiene en Rotten Tomatoes es un buen indicador de lo mucho que ha gustado la película a los pocos que ya la han visto. Pues es verdad que en los cines de Estados Unidos amasó más de 5 millones de dólares, pero un entretenimiento tan genial como 'Nirvanna the Band the Show the Movie' merece más que una película tan de nicho.

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