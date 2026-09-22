Tom Cruise reconoce que no se lee ni un solo guion. Su técnica es diferente: "Hago que me los lean"

Creo que pocas veces en los últimos años hemos tenido a Tom Cruise tan expuesto como en la presentación de 'Digger' al mundo. Y quizá sea por un buen motivo, porque los titulares que está dando solo cimentan su faceta de "tío raro" en lugar de, como les hubiera gustado a los productores, destacar la de hombre trabajador que en el fondo es como nosotros.

Escena 1, interior, noche, Tom está sentado

Ahora, en el podcast New Heights, Cruise (que hasta ahora había hecho apariciones contadas en podcasts y está a dos días de irse a comer alitas picantes) ha afirmado que nunca lee guiones él mismo. Y puede que os preguntéis cómo elige entonces las películas que protagoniza: "Lo que hago con los directores y guionistas es no leer los guiones. Hago que me los lean". Tiene una explicación, no os preocupéis.

Es porque todavía no quiero que mis ideas se entrometan. Quiero entender cómo se comunican ellos; llevan tiempo trabajando en el guion y tienen cosas que simplemente están ahí. Así que vienen a verme, yo me quedo ahí sentado y les digo: “Quiero que me lo leáis”.

Aparentemente, esta es una interacción normal para Cruise, porque el proceso tiene sentido para él: "Entonces llegamos a un punto donde empiezo a entenderlo, y pienso 'Ahora sé cómo poner mi granito de arena'. Me da ideas. Tengo ciertas ideas, ciertas cosas con las que me gustaría experimentar, y después no hablo de ellas necesariamente, simplemente las hago". Ya sabéis: si un día vais a leer un guion a Cruise, id haciendo gárgaras para que no os duelan las cuerdas vocales después. De nada.

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