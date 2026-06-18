Hace 21 años, Steven Spielberg se quedó afectado por un trauma nacional que transformó en una increíble doble sesión de ciencia ficción y thriller de acción

Sea de manera consciente o inconsciente, los cineastas acaban realizando películas para volcar inquietudes o traumas que arrastran desde hace bastante tiempo y necesitan comunicar. Hasta el director más paradigmático del entretenimiento masivo y escapista como Steven Spielberg acaba empleando sus superpoderes para desentrañar eso que le remueve por dentro, tal y como sucede ahora mismo con ‘El día de la revelación’ (’Disclosure Day’).

Sea recreando su infancia, denunciando el Holocausto o incluso explorando cómo una familia tradicional y ordinaria se enfrenta a lo extraordinario, todo en Spielberg acaba siendo una expresión personal convertida en espectáculo a veces más asombroso, a veces más profundo. Hay etapas que se ven especialmente marcadas por eventos que le impactan, siendo casi todo su desarrollo en el siglo XXI un ejemplo de ello.

Hay un punto de inflexión bastante claro en su cine a partir de un trauma nacional tan impactante como el del 11-S, y empiezan a surgir en su obra películas más escépticas con respecto a su habitual optimismo y hasta directamente políticas. Su periodo que incluye desde 2001 a 2005, uno de los más inspirados de su carrera (o el que más), se tiñe con cierta textura agridulce cuando intenta ser ligero, y con bastante oscuridad cuando intenta ser entretenido.

No hay mejor muestra de cómo la caída de las Torres Gemelas y el posterior despliegue armamentístico de su país tuvieron en Spielberg que el año 2005, donde se marcó una de sus habituales sesiones dobles donde entrega lo que parece un blockbuster veraniego y un drama de prestigio. Y, como sucede en ocasiones, ‘La guerra de los mundos’ (’War of the Worlds’) y ‘Múnich’ (’Munich’) acaban dialogando entre ellas de una forma que parece quitarse un peso de encima.

El impacto de la guerra

En el caso de su adaptación del clásico de H.G. Wells se aprecia de manera muy clara. Los alienígenas que visitan la Tierra, que en previas películas del director sobre el tema se presentan pacíficos y diplomáticos, pasan a ser una amenaza y fuente de destrucción. Una tan completamente visceral que parece estar recreando a su manera el impacto de los aviones en el World Trade Center de igual manera que hacia chocar trenes de niño para procesar el impacto de verlos en una pantalla de cine.

El tiempo ha sentado bien a cómo interpretan Spielberg y David Koepp el material, yendo más allá del lucimiento de un Tom Cruise que terminó absorbiendo la promoción de la película. ‘La guerra de los mundos’ presenta de manera extraordinaria el miedo y la confusión que siguen al trauma inesperado, además de observar con escepticismo la respuesta militar y gubernamental para apoyar a sus ciudadanos. Si acaso, aprovecha la circunstancia para absorberlos en un aparato bélico brutal que opera a menudo contra sus intereses y más por lo de unos pocos.

Este nervio político se desarrolla aún más con una película destinada también a traer cola como ‘Múnich’, donde Spielberg sigue las consecuencias directas de otro acto terrorista, pero esta vez adaptándolo directamente y no dándole capas de fantasía. Su enfoque más crudo al cine hasta la fecha indaga en la búsqueda de una represalia vengativa y desproporcionada contra una afrenta directa, creando unidades del Mossad para perseguir a los cabecillas del acto por Europa mientras en Israel sigue masacrando civiles en su frontera.

La película tiene todavía sus claras limitaciones al no explorar ese conflicto palestino-israelí en toda su complejidad y cómo conduce a episodios como el de los Juegos Olímpicos de Munich, pero su mirada a las consecuencias es contundente y llena de intención. Spielberg y Tony Kushner observan con rabia la deformación de hombres corrientes en máquinas de matar por intereses ocultos e imperialista de un Estado malicioso, algo que en plena guerra contra el terrorismo en Oriente Medio mandaba un mensaje claro. Su retrato de la venganza como método para deshumanizarse y volverse el monstruo que se juraba destruir la vuelve una película de acción muy a contracorriente, pero todavía viva para el momento presente.

Dos películas muy distintas en su escala y sus historias. Pero profundamente viscerales, además de muestras de cómo Spielberg era capaz de hacerlo todo.

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