"Me estaba quedando sin tiempo". George Lucas quería hacer otra trilogía de Star Wars, pero vendió la saga a Disney para cumplir un sueño más importante

George Lucas ha confirmado de su forma definitiva su retirada como director en CBS Sunday Morning, donde ha querido destacar que decidió apartarse del mundo del cine pese a que todavía quería hacer tres películas más de Star Wars, pero simplemente ya no le iba a dar la vida para sacarlas adelante.

El propio Lucas ha confesado que "tengo 82 años, así que hay un límite para... cuando hice esto, decidí retirarme del cine, lo cual fue un gran paso porque aún me quedaban tres películas de 'Star Wars' por hacer. Pero me di cuenta de que me estaba quedando sin tiempo, y quería hacer este museo, y había dedicado mucho tiempo a desarrollar tecnología digital para la industria cinematográfica. Ya sabes, todo arte depende de la tecnología".

"No pienso en el legado"

Ya en el pasado habló un poco sobre cómo habría sido esa nueva trilogía, pero finalmente decidió vender LucasFilm a Disney. Su idea inicial era que ese proyecto que tenía ya bastante avanzado fuese tenido en cuenta, pero lo cierto es que sus ideas fueron descartadas en beneficio de lo que acabó llegando a los cines entre 2015 y 2019.

Sin embargo, ese ansiado museo ha hecho que todo sea mucho más llevadero para él, apuntando que "la ventaja de la arquitectura es que perdura. Una película se estrena, pasan seis semanas y desaparece". Esto última quizá sea cierto en la mayoría de los casos, pero Lucas ha demostrado que él era capaz de hacer películas que realmente perdurasen en el tiempo.

Esa pasión suya se remonta a cuando era un niño, pero por aquel entonces no le pudo dar salida: "Cuando estaba en el instituto, quería ser ilustrador, pero mi padre me dijo: ‘No, en nuestra familia no hay artistas, y no puedes ganarte la vida así’. Pero siempre me ha encantado la ilustración, y por eso siento un gran respeto por los ilustradores. Son artistas, y no reciben el reconocimiento que merecen".

No obstante, Lucas tampoco quiere que ese Museo de Arte Narrativo, que se abre este 22 de septiembre de 2026, sea visto como el legado que va a dejar cuando haya muerto: "No pienso en el legado. No me importan los premios. No me importa la reputación ni el legado ni nada por el estilo".

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