El inesperado cheque de 100.000 dólares que recibió Ke Huy Quan por 'Indiana Jones y el Templo Maldito': "Era algo inaudito"

Tenía solo 12 años cuando consiguió el papel que cambiaría su vida. Ke Huy Quan debutó en el cine como Short Round en 'Indiana Jones y el Templo Maldito', la película de Steven Spielberg estrenada en 1984, pero por aquel entonces desconocía que su contrato escondía una sorpresa mucho mayor que su salario.

Años después, el intérprete ha revelado en su nuevo libro de memorias, 'Never Say Die', que recibió un cheque de Lucasfilm de casi 100.000 dólares en concepto de derechos residuales por la película, lo que comúnmente se conoce como royalties. Una cantidad que, siendo apenas un niño y después de haber cobrado ya por su trabajo, no tenía demasiado sentido para él.

Quan recuerda en el libro el momento en el que sus padres le entregaron el cheque. "Una tarde entré en la cocina y encontré a mis padres juntos en la mesa. Mamá sostenía un sobre con mi nombre impreso. Papá tenía los papeles que había dentro", escribe, según recoge Entertainment Weekley.

Ambos estaban sorprendidos por lo que acababan de recibir. "Los dos sonreían, esa clase de sonrisa que nace de una mezcla de sorpresa e incredulidad. Me lo entregaron todo. Era un cheque de Lucasfilm. Era de casi 100.000 dólares, una cantidad que no tenía ningún sentido para mí", relata el actor.

"Esa pequeña parte cambió la vida de mi familia".

La reacción de Quan fue lógica teniendo en cuenta su edad y su experiencia en la industria. Ya había recibido su remuneración por participar en 'Indiana Jones y el Templo Maldito', por lo que "no entendía cómo podía aparecer de repente más dinero", reconoce en sus memorias.

Steven Spielberg y Ke Huy Quan en el rodaje de 'Indiana Jones y el Templo Maldito'

Con el paso del tiempo, Quan entendió que aquella cantidad procedía de una cláusula de derechos residuales incluida en su contrato. El actor considera que fue un gesto especialmente significativo por parte de Spielberg y George Lucas, responsables de la película.

"Por aquel entonces, casi ningún actor recibía una parte de los beneficios de una película. Incluso hoy, solo las grandes estrellas lo hacen", explica. Y añade: "Que un niño como yo, haciendo su primera película, estuviera incluido en algo así era algo inaudito".

El contexto también era importante. 'Indiana Jones y el Templo Maldito' no era una producción menor, sino la continuación de 'En busca del arca perdida', un enorme éxito. Para Quan, que aquella cláusula estuviera en su contrato hacía todavía más especial el gesto.

"'El Templo Maldito' no era una película pequeña que nadie esperara que viera. Era la secuela de un gran éxito, una película que todo el mundo sabía que iba a generar mucho dinero. Eso hizo que su gesto fuera todavía más generoso", escribe.

Eternamente agradecido

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Pero el recuerdo de Spielberg trasciende el aspecto económico. Décadas después, cuando Quan ganó el Globo de Oro en 2023 por 'Todo a la vez en todas partes', aprovechó su discurso para agradecer al director la oportunidad que le dio siendo un niño.

Por aquel entonces, Quan reconoció que durante años llegó a preguntarse si aquel éxito infantil había sido simplemente cuestión de suerte. "Durante muchos años tuve miedo de no tener nada más que ofrecer. Hiciera lo que hiciera, nunca superaría lo que había conseguido de niño", confesó.

Su trayectoria posterior acabaría demostrando que aquella historia estaba lejos de haber terminado.