Paramount y Warner tienen por fin vía libre para fusionarse, pero sus opositores advierten: "Seguiremos luchando"

Se acabó esta temporada del culebrón entre Warner y Paramount y, para sorpresa de nadie, al final las grandes corporaciones han vuelto a ganar. De hecho, ni siquiera ha hecho falta llegar a juicio, y Paramount ha llegado a un acuerdo extra-judicial con los estados que le permitirá finalizar el acuerdo lo antes posible. David Ellison afirma, de hecho, que en dos semanas lo tendrán todo atado y bien atado. Dicho de otra manera: prepárate, industria, que vienen curvas.

Amigos para siempre, you will always be my friend

Tal y como ha confirmado Variety, este apretón de manos ha llegado en el momento adecuado, porque el 1 de octubre Paramount tendría que empezar a pagar 7 millones de dólares diarios a Warner por cada día sin firmar. Entre otras concesiones, la empresa ha asegurado que no se irá de California, como Ellison había amenazado, y no venderá los sets de rodaje de Warner o Paramount durante al menos cinco años.

Además, la nueva Paramount deberá estrenar al menos 30 películas en cines (algo que Ellison prometió pero ahora se verá obligado a cumplir) y ha sido obligada a dejar CNN y CBS en manos de un comité sin afiliaciones políticas evidentes, para evitar que el jerifalte del conglomerado pueda imponer su visión. Eso sí, todo esto durará tan solo hasta el 31 de diciembre de 2031. Después, podrán hacer lo que quieran... Y no está tan lejos como parece. De momento, el mil-millonario CEO ya ha enviado un mensaje a todos los implicados.

Sé que tenéis preguntas sobre lo que pasa ahora: vuestro puesto, vuestro equipo o cómo trabajaremos en el día a día. No tenemos todas las respuestas aún, y no pretenderé lo contrario. Estamos planeando cerrar el acuerdo en aproximadamente dos semanas. Dicho esto, el cierre es solo la línea de inicio. Unir dos empresas de este tamaño tarda tiempo, y compartiremos información cuando esté disponible.

Gracias por vuestra paciencia, compromiso y duro trabajo en este proceso. Sé que ha creado incertidumbre real y, para algunos de vosotros, ansiedad real: no lo he ignorado. Nuestra gente es lo que hace a esta empresa una de las mejores del mundo y estoy genuinamente agradecido por vuestra dedicación y apoyo. Estoy seguro de que juntos vamos a construir algo especial en los próximos años.

Block the merger no bloqueó nada

No todo el mundo está contento con esta decisión, claro: la WGA sigue creyendo que será perjudicial, pero no puede hacer nada sin los 12 estados que han pactado con Paramount, y Block The Merger, el grupo de actores y profesionales que se posicionaron contra la unión, ya han aclarado que siguen sin estar de acuerdo, como vemos en The Wrap: "Este es un mal acuerdo para el futuro del cine, el entretenimiento, el periodismo independiente y una democracia fuerte en este país. Estamos decepcionados y enfadados al ver los intereses del americano medio pisoteados para beneficiar a oligarcas millonarios".

Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido y, juntos, nuestra coalición seguirá luchando. Desde los miles de líderes en la industria del cine y el entretenimiento a los cientos de miles que se unieron a ellos para que se escucharan sus voces, incluso aceptando posibles represalias, este fue un movimiento de base que probó que los americanos no van a aceptar más esta corrupción. Esta energía no se va a ninguna parte.

¿Está dicha la última palabra? De momento, esta temporada del culebrón ha terminado, pero nadie sabe si aún todo puede dar un giro sorpresa o tenemos que asimilar que la fusión más grande de la historia de Hollywood está a punto de tener lugar y va a cambiarlo, literalmente, todo.

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