Las 15 mejores series de abogados y juicios en Netflix, HBO Max, Amazon, Movistar, Disney+ y SkyShowtime

Hay profesiones como médico, policía o abogado que suelen tener mucha representación en la pequeña pantalla. Al público les gusta ver sus aventuras, por lo que las diferentes cadenas y plataformas siguen confiando en nuevas propuestas que giren alrededor de estos trabajos.

En esta ocasión vamos a centrarnos en los picapleitos, ya que a continuación encontraréis las 15 mejores series de abogados que encontraréis en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, SkyShowtime y Movistar Plus+.

Antes de entrar en materia, quizá os interese echar un ojo a nuestro repaso a las mejores series de época disponibles en streaming, las mejores series de comedia o las mejores series de ciencia ficción que podéis ver en diferentes plataformas. Sin más que añadir, pasemos con las series de abogados.

'American Crime Story: El pueblo contra O.J. Simpson' ('The People v. O. J. Simpson: American Crime Story')

Creada por: Scott Alexander y Larry Karaszewki. Reparto: Sarah Paulson, Courtney B. Vance, Cuba Gooding Jr., Sterling K. Brown, John Travolta, David Schwimmer, Nathan Lane, Kenneth Choi, Bruce Greenwood

Tarda algo en llegar, pero el juicio por asesinato contra O.J. Simpson es el eje principal de esta adictiva miniserie en la que Courtney B. Vance lo borda como Johnnie Cochran, aunque lo más justo sería destacar el gran trabajo de todo el reparto de esta miniserie que luego tuvo más entregas con otros casos, pero todos por debajo del que aquí nos ocupa.

Crítica de 'American Crime Story: El pueblo contra O.J. Simpson'

La puedes ver en Disney+

'Better Call Saul'

Creada por: Vince Gilligan y Peter Gould. Reparto: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Michael McKean, Patrick Fabian, Michael Mando, Gene N. Chavez, Julie Ann Emery, Raymond Cruz, Mel Rodriguez, Jeremy Shamos, Amy Davidson, Kerry Condon

El magnífico spin-off y precuela de 'Breaking Bad' explora de forma sobresaliente cómo un peculiar abogado se convierte en el implacable Saul Goodman. Impecable desarrollo de personajes, acabado técnico de primera y una puesta en escena intachable en la que los responsables de la serie aplican todo lo que aprendieron en 'Breaking Bad'.

Crítica de 'Better Call Saul'

La puedes ver en Netflix

'Cómo defender a un asesino' ('How To Get Away with Murder')

Creada por: Peter Nowalk. Reparto: Viola Davis, Billy Brown, Jack Falahee, Aja Naomi King, Karla Souza, Charlie Weber, Matt McGorry, Liza Weil, Alfred Enoch, Conrad Ricamora, Tom Verica, Amirah Vann, Rome Flynn

Una de las series más populares avaladas por Shonda Rhimes, aunque en este caso no sea ella su creadora. Contar con Viola Davis como principal protagonista es todo un aval para la historia de una inteligente abogada que además ejerce como profesora de derecho, por lo que sus alumnos también tienen un peso notable en la trama.

Crítica de 'Cómo defender a un asesino'

La puedes ver en Netflix

'Daños y perjuicios' ('Damages')

Creada por: Glenn Kessler, Todd A. Kessler y Daniel Zelman. Reparto: Glenn Close, Rose Byrne, Tate Donovan, Ted Danson, Zachary Booth, Anastasia Griffith, Timothy Olyphant, Michael Nouri, Zeljko Ivanek, Tom Noonan, William Hurt, Marcia Gay Harden, Martin Short

Un intenso thriller judicial repleto de sorpresas y que se apoya principalmente en la química entre Glenn Close y Rose Byrne, sin olvidarnos tampoco del gran talento de ambas por separado, aunque tampoco conviene desmerecer al resto del reparto. Un cuidado acabado técnico y un inteligente uso de los saltos en el tiempo son otras de sus virtudes.

Crítica de 'Daños y perjuicios'

ACTUALIZACIÓN: Ha dejado temporalmente de estar en streaming. Actualizaremos el artículo cuando vuelva a estarlo.

'Daredevil'

Creada por Drew Goddard. Reparto: Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Toby Leonard Moore, Vondie Curtis-Hall, Bob Gunton, Ayelet Zurer, Rosario Dawson, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Élodie Yung

Los habrá que piensen que es trampa incluir una serie de superhéroes en esta lista, pero es que Matt Murdock es abogado, siendo algo esencial en la actividad del personaje muy bien interpretado por Charlie Cox. Eso sí, muy superior esta serie emitida originalmente Netflix que la estimable secuela 'Daredevil: Born Again'.

Crítica de 'Daredevil'

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'El abogado del Lincoln' ('The Lincoln Lawyer')

Creada por David E. Kelley. Reparto: Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson

Una muy entretenida adaptación de las novelas de Michael Connelly sobre el abogado Mickey Haller que deja cierto a sabor a series de cadenas de cable de antaño pero mostrando una evolución para los tiempos que corren. Con casos que enganchan y personajes que te dejan con ganas de conocer su historia, lo bien elegido que está su reparto también resulta fundamental.

Crítica de 'El abogado del Lincoln'

Puedes verla en Netflix

'El jurado' ('Jury Duty')

Creada por Lee Eisenberg Gene Stupnitsky. Reparto: James Marsden, Ronald Gladden, Anthony Norman, Blair Beeken

Un brillante falso reality que juega con la idea de seguir el día a día de un jurado, pero con una particularidad tremenda: todos los allí presentes son actores menos una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando. Una propuesta fresca y divertida para pasárselo en grande durante apenas 8 episodios. Luego hubo una segunda temporada, pero ya sin nada que ver con los abogados.

Crítica de 'El jurado'

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Goliat' ('Goliath')

Creada por: David E. Kelley y Jonathan Shapiro. Reparto: Billy Bob Thornton, Maria Bello, Olivia Thirlby, Tania Raymonde, William Hurt, Nina Arianda, Sarah Wynter, Ever Carradine, Britain Dalton, Patrick Robert Smith, Kim Hidalgo, Shelby Rabara, Diana Hopper

Billy Bob Thornton lleva unos años de lo más suculentos en la pequeña pantalla. A la magnífica primera temporada de 'Fargo' hay que sumar por ejemplo este drama judicial en el que un abogado venido a menos que acepta un caso contra el mejor cliente del bufete que ayudó a sacar adelante. Además, Thornton está muy bien acompañado en esta serie cocreada por David E. Kelley -incomprensible que 'Ally McBeal' o 'El abogado' no estén disponibles en ninguna de estas plataformas-.

La puedes ver en Amazon Prime Video

'Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales'

Creada por: Dick Wolff. Reparto: Mariska Hargitay, Ice-T, Dann Florek, Richard Belzer, Christopher Meloni, BD Wong, Tamara Tunie, Kelli Giddish, Diane Neal, Raúl Esparza, Stephanie March, Danny Pino, Peter Scanavino

He dudado sobre la conveniencia de incluir una obra que probablemente encaje más como "serie de policías", pero esta longeva franquicia televisiva se ha caracterizado siempre por dedicar sus capítulos a dar con el culpable para posteriormente procesarlo ante la ley. Además, este spin-off cuenta con la presencia de Mariska Hargitay, nominada en multitud de ocasiones al Emmy por su trabajo.

La puedes ver en Netflix, en Disney+ y en SkyShowtime

'Sé quién eres'

Creada por: Pau Freixas. Reparto: Francesc Garrido, Blanca Portillo, Aida Folch, Carles Francino, Susana Bequer, Blanca Apilánez, Nancho Novo, Pepón Nieto, Martiño Rivas, Antonio Dechent, Eva Santolaria, Mar Sodupe, Àlex Monner, Susana Abaitua

Un respetado abogado sufre de amnesia tras verse implicado en un accidente de tráfico en este potente thriller que esconde multitud de sorpresas en este potente thriller de Pau Freixas dividido en apenas 16 episodios. Si os quedáis con ganas de más tras verla, tiene secuela en forma de novela, toda una rareza en la ficción española.

La puedes ver en Amazon Prime Video y en Netflix

'Suits'

Creada por: Aaron Korsh. Reparto: Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Meghan Markle, Gina Torres, Rick Hoffman, Max Topplin, Sarah Rafferty, Vanessa Ray, David Costabile, Tom Lipinski, Tricia Helfer, D.B. Woodside, Rebecca Schull

Una presencia fija cuando aparecen las listas de series más descargadas del año -y no es habitual encontrar muchas comedias en ella- pero de la que luego se tiende a hablar bastante poco en el mundo de los amantes de la ficción televisiva. Todo comienza con un joven que se hace pasar por otros en sus exámenes de Derecho que conoce a un brillante abogado que queda fascinado con su actitud y decide contratarlo para su bufete sin tan siquiera haber terminado la carrera.

Crítica de 'Suits'

La puedes ver en Amazon Prime Video, en Netflix y en SkyShowtime

'The Good Fight'

Creada por: Michelle King y Robert King. Reparto: Christine Baranski, Rose Leslie, Cush Jumbo, Delroy Lindo, Sarah Steele, Erica Tazel, Justin Bartha, Paul Guilfoyle, Bernadette Peters, Nyambi Nyambi, Michael Boatman, Chalia La Tour, Matthew Perry

Con el spin-off de 'The Good Wife' sucede algo similar a lo que pasa con 'Better Call Saul': sus responsables han perfilado tanto las virtudes en la primera serie que les cuesta muy poco reproducirlas en unas series que sobre el papel podrían parece innecesarias. Arranca un año después del final de 'The Good Wife' y el nuevo bufete al que se une Diane Lockhart está muy marcado por la presidencia de Donald Trump.

Crítica de 'The Good Fight'

La puedes ver en SkyShowtime

'The Good Wife'

Creada por: Michelle King y Rober King. Reparto: Julianna Margulies, Christine Baranski, Matt Czuchry, Archie Panjabi, Josh Charles, Alan Cumming, Chris Noth, Makenzie Vega, Graham Phillips, Mary Beth Peil, Zach Grenier, Matthew Goode, Jess Weixler

Empezó como un procedimental muy solvente con un estupendo reparto y fue evolucionando hasta convertirse en una de las mejores series que hubo en emisión durante muchos años. Todo comienza con Alicia Florrick volviendo a ejercer como abogada y a partir de ahí se alternarán magníficos casos semanales con una casi impecable evolución de su historia y el resto de personajes.

Crítica de 'The Good Wife'

Puedes verla en SkyShowtime

'The Night Of'

Creada por: Steven Zaillian y Richard Price. Reparto: Riz Ahmed, John Turturro, Michael K. Williams, Bill Camp, Poorna Jagannathan, Peyman Moaadi, Sofia Black-D'Elia, Reginald L. Barnes, Racquel Bailey, Shaun Rey, Frisco Cosme, Frank Ridley, Jeannie Berlin

Una sobresaliente miniserie apoyada en el gran trabajo de Riz Ahmed y John Turturro, sus dos protagonistas. El primero como sospechoso de asesinato que confiesa no haber cometido y el segundo como el abogado que acepta llevar su caso. 'The Night Of' es remake de una serie británica y fue recibido con un aplauso unánime con todo merecimiento.

Crítica de 'The Night Of'

La puedes ver en HBO Max

'Your Honor'

Creada por Peter Moffat. Reparto: Bryan Cranston, Hunter Doohan, Hope Davis, Sofia Black-D'Elia, Isiah Whitlock Jr., Michael Stuhlbarg, Carmen Ejogo, Andrene Ward-Hammond, Keith Machekanyanga, Benjamin Flores Jr., Lilli Kay, Jimi Stanton

Bryan Cranston volvió a demostrar que es uno de los mejores actores de toda la historia de la televisión norteamericana. Además aquí también está muy bien acompañado en esta adaptación de una serie israelí que estaba pensada para ser una miniserie, pero tal fue su éxito que acabó teniendo una segunda temporada.

Crítica de 'Your Honor'

La puedes ver en SkyShowtime

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