'Your Honor': un espléndido Bryan Cranston protagoniza una miniserie en Movistar+ que no logra ir más allá de su potente premisa

No es un buen día para Adam (Hunter Doohan), el melancólico hijo del honorable juez Michael Desiato (Bryan Cranston). Lo que no espera es que se complicaría de tal manera que acabaría atropellando a un chico, con la mala fortuna de que es el hijo del mayor criminal de Nueva Orleans. Con esta premisa comienza 'Your Honor', la miniserie de Showtime que llega hoy a Movistar+.

Basada en la israelí 'Kvodo', Peter Moffat ('Criminal Justice') desarrolla la historia de un juez que se ve traspasando todos los límites éticos para intentar encubrir el atropello y fuga de su hijo. Es un viaje hacia la "villanía" o, al menos, al otro lado del eje de la legalidad que bien podría recordar a 'Breaking Bad'. Lamentablemente queda muy lejos del drama de Vince Gilligan.

Es difícil saber qué es exactamente lo que hace que esta miniserie no funcione porque no es que el guion sea especialmente malo y tanto la dirección de Edward Berger como la actuación de Cranston son más que solventes. En el caso del protagonista, en su sobresaliente línea habitual, elevando un material de partida que se queda en todo momento un poco por debajo de las expectativas.

Un drama criminal que no quiere contar cosas

Peter Moffat se muestra con pocas ganas de contar cosas, o por lo menos, de narrar circunstancias importantes en torno al duo protagonista de 'Your Honor'. Deja entrever que en torno a Adam hay mucho más de lo que vemos pero no termina de lanzar el cebo para que nos interese. Esa secuencia en la que le vemos deambular y colocar tan tímida como huidizamente un ramo de flores enfrente de una tienda es un ejemplo, al quedar sin un motivo claro.

Afortunadamente, la dirección de Edward Berger logra meternos en faena con escenas más que potentes como el visceral atropello. Momentos en donde se transmite todo tipo de sensaciones: desde la frustración hasta la tragedia y el dolor.

En la era de la televisión de prestigio, los responsables de 'Your Honor' deciden tirar de casting para darle lustre a la etiqueta: Junto a Cranston tenemos a Michael Stuhlbarg, Hope Davis, Isiah Whitlock, Jr., Margo Martindale y Maura Tierney, entre otros y la impresión es clara. El guion no sabe jugar con ellos, pero los intérpretes logran manejar un material mediocre.

No es tanto cuestión de que el guion esté cargado un poco de clichés, sino que lo que más pesa en la serie es la acumulación de subtramas en un intento frustrado de expandir la narración, de querer ir de un drama criminal con un padre y un hijo en el centro a una panorámica de la corrupción y la vida en Nueva Orleans. Sin embargo, tantas subtramas terminan por entorpecer la historia, más aun cuando no hay un buen desarrollo de estas.

De premisa potente a drama genérico

Estamos hablando de una miniserie de diez episodios, así que hay tiempo para desarrollar cosas. Pero la sensación es que Moffat está poco inspirado para hacerlo, firmando una potente premisa que acaba derivando en un drama mucho más genérico de lo que se merece. Podría haberse acercado más a ('The Night Of') pero no logra ser tan sólida como la de HBO.

En definitiva, 'Your Honor' es la típica serie que se vende sola: un reparto llamativo y un punto de partida muy prometedor. Sin embargo, el guion lo ha confiado todo a estos dos elementos y eso causa una falta de acierto a la hora de diseñar las ramificaciones.