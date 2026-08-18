'La invitación', lo nuevo de Olivia Wilde y A24, es el remake de una película española. Es, de hecho, la novena adaptación que se hace desde 2023

Aunque aún es pronto para empezar a hablar de la temporada de premios y todo puede cambiar muy rápidamente, no son pocos los que están señalando que 'La invitación', la nueva película de Olivia Wilde para A24 con Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton y ella misma, va a aparecer en las nominaciones a los Globos de Oro y, muy posiblemente, a los Óscar. En muy poco tiempo se ha ganado un runrún cinéfilo que le vendrá de perlas para los próximos meses, pero todo el mundo parece ignorar una cosa: se trata del remake de una película española.

Olivia se pone sentimental

En 2020, Cesc Gay estrenó en cines, basada en su propia obra de teatro 'Los Vecinos de Arriba', 'Sentimental', en la que Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto San Juan y Griselda Siciliani interpretaban a dos parejas de vecinos que quedan para cenar... y que acaban confesando intimidades que nunca creyeron que acabarían diciendo a personas que apenas conocen. Recaudó un total de 733.364 euros con un total exacto de 119.009 espectadores, y todos nos olvidamos de ella hasta ahora.

Por algún motivo, 'Sentimental' (que, por cierto, puedes ver gratis en RTVE Play) tuvo tanto tirón en el mercado internacional que ya se han hecho nueve remakes. Sí, has leído bien: nueve. Concretamente en Italia, Alemania, Francia, Rusia, República Checa, Corea del Sur, Portugal, Holanda y, por supuesto, Estados Unidos. La película de Wilde llega 6 años después de la original (aquí podremos verla en cines el 16 de octubre) y será inevitable la comparación entre Gay y Wilde.

No es la primera vez que en Estados Unidos se fijan en España para hacer sus remakes, pero aquí han sabido ocultarlo mejor que en 'Campeones', 'Vanilla Sky', 'Quarantine' o 'Retribution'. Habrá que ver si Rashida Jones y Will McCormack han conseguido hacer algo nuevo con el guion o nos encontraremos con una fotocopia glorificada. A tenor de las críticas que vienen de Estados Unidos, parece más lo primero que lo segundo, pero estáis invitados a comprobarlo dentro de un par de meses.

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