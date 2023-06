'El desconocido' de Dani de la Torre tiene un nuevo remake, y Liam Neeson está al volante: intenso tráiler de 'Retribution'

A pesar de que es unos de los grandes thrillers que nos ha regalado el cine español a lo largo de la última década, no tengo muy claro que cuando Dani de la Torre y Beto Marini estrenaron en 2015 su fantástica 'El desconocido' llegasen a imaginar que su trabajo sería versionado nada menos que tres veces y en industrias tan diferentes como la alemana, la surcoreana y, ahora, la estadounidense.

Después de la correcta 'Número desconocido' de Christian Alvart de 2018 y de la notable 'Hard Hit' de Kim Chang-ju —que se lanzó en 2021 y que, desgraciadamente, sigue inédita en nuestro país— llega 'Retribution'; un nuevo remake que cuenta con un interesante trío de reclamos que comienza con su actor protagonista.

It's Neeson Season!

El bueno de Liam Neeson continúa explotando su faceta de héroe maduro en esta coproducción entre Estados Unidos y España de la que ha formado parte Ombra Films, la compañía de Jaume Collet-Serra, que dirigió al irlandés en pequeñas joyas como 'El pasajero' o 'Una noche para sobrevivir'. Sin duda, un motivo para confiar en los resultados.

La tercera clave de la ecuación no es otra que el director al mando. Este no es otro que Nimród Antal, un realizador que ha demostrado su talento en la infravaloradísima 'Predators', en la espectacular 'Metallica: Through the Never' y, particularmente, en producciones televisivas como 'Wayward Pines' o la magnífica 'Servant'.

A falta de una fecha de estreno concreta en España —a EE.UU. llegará el próximo 25 de agosto— os dejo con la sinopsis de 'Retribution'. ¿Logrará plantar cara a 'El desconocido'?

"Cuando un misterioso hombre coloca una bomba debajo del asiento del coche de Matt Turner, comienza una persecución a alta velocidad por toda la ciudad para completar una lista específica de tareas. Con sus hijos atrapados en el asiento trasero y con una bomba que explotará si salen del coche, un viaje normal se convierte en un retorcido juego a vida o muerte mientras Matt sigue las cada vez más peligrosas instrucciones del desconocido en una carrera contra el tiempo para salvar a su familia".

