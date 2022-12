Las 17 mejores películas de acción y thrillers de 2022

Ahora que estamos enfilando la recta final del mes de diciembre, y tal como dicta la tradición, toca hacer retrospectiva y echar un vistazo a lo mejor que nos ha dejado el último curso cinematográfico dentro de los diferentes géneros; y, como pocas cosas me gustan que sentarme frente a una pantalla a ver explosiones, tiroteos y algún que otro hueso roto, me ha tocado confeccionar una lista con las mejores películas de acción y thrillers de 2022.

Las mejores películas de acción y thrillers de 2022

Antes de entrar en materia hay que remarcar que los géneros son tremendamente maleables y encontraréis propuestas que podrían encajar en las categorías de aventuras o ciencia ficción, además de un buen listado de nombres de prestigio dentro del género como Joe Carnahan, James Cameron, Micahel Bay, Matt Reeves, David Leitch o el surcoreano Ryoo Seung-wan. Canela en rama.

'Top Gun: Maverick'

Dirección: Joseph Kosinski

Reparto: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris

Comenzamos con el que, probablemente, sea el gran fenómeno cinematográfico de 2022. Una catedral del blockbuster moderno que no se aferra únicamente a la nostalgia para apelar al público, sino que apuesta por dejarnos boquiabiertos con unas escenas de combate aéreo rodadas sin prácticamente CGI, con un reparto entregadísimo que no titubeó a la hora de pilotar cazas —normal teniendo a Tom Cruise de por medio— y con una narrativa tan emotiva como electrizante. Taquillazo merecidísimo.

Crítica de 'Top Gun: Maverick' por Víctor López G.

'Bullet Train'

Dirección: David Leitch

Reparto: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji

Aunque tenga competidoras de lo más duras en esta lista, no me tiembla el pulso al afirmar que este es el actioner más divertido de 2022. Además de tener unas escenas de acción marca de la casa Leitch —hablamos de uno de los padres de John Wick—, 'Bullet Train' hace gala de un sentido del humor delirante canalizado por un elenco que se lo pasa en grande y por un tratamiento visual y narrativo que invita a pensar en Guy Ritchie puesto hasta arriba de purpurina.

Crítica de 'Bullet Train' por Jorge Loser

'El hombre del norte' ('The Northman')

Dirección: Robert Eggers

Reparto: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan Hawke

Con 'El hombre del norte', Robert Eggers ha dejado atrás la sesuda tensión embotellada de 'El faro' y se ha soltado la melena para dar forma a una épica nórdica fascinante en lo visual y realmente salvaje en lo que respecta a la acción. Con unas setpieces magníficas —increíble el asalto al poblado—, un Alexander Skarsgård magnífico como el héroe de la función y un aura shakespeariana impagable, no cabe duda que estamos ante uno de los grandes títulos del año.

Crítica de 'El hombre del norte' por Víctor López G. | Disponible en Movistar+

'Todo a la vez en todas partes' ('Everything Everywhere All at Once')

Dirección: Daniels

Reparto: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Jonathan Ke Quan, James Hong, Anthony Molinari

Con muchos —muchísimos— millones de dólares menos de presupuesto y con una libertad creativa descomunal, los Daniels sacaron los colores al Universo Cinematográfico de Marvel al dejar en pañales a 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' con la gran película multiversal de 2022. Artes marciales de primera, una Michelle Yeoh estelar, una buena dosis de ternura y mapaches disecados en una carta de amor inmensa a la imaginación.

Crítica de 'Todo a la vez en todas partes' por Víctor López G. | Disponible en Movistar+

'Fuerza bruta' ('The Roundup')

Dirección: Lee Sang-yong

Reparto: Ma Dong-seok, Son Suk-ku, Choi Gwi-hwa, Park Ji-hwan, Heo Dong-won

Cinco años después de que Kang Yoon-sung diese forma a uno de los grandes bombazos del cine de acción surcoreano con 'Ciudad sin ley', Lee Sang-yong toma el testigo para dirigir de nuevo a Ma Dong-seok en una secuela cargada de sentido del humor, acción y violencia a espuertas, una tensión de esa que te mantiene al filo del asiento, y presidida por un protagonista que vuelve a enamorar con su rebosante carisma. Bru-tal.

Disponible en Movistar+ (Alquiler)

'Huída de Mogadiscio' ('Mogadishu')

Dirección: Ryoo Seung-wan

Reparto: Kim Yoon-seok, Jo In-sung, Heo Jun-ho, Koo Kyo-hwan, Jeong Man-shik

Ryoo Seung-wan, responsable de grandes títulos como 'The Berlin File', 'Por encima de la ley' o 'The City of Violence' vuelve a la carga con otra muestra del mejor thriller de acción marca de la casa surcoreana. En esta ocasión nos traslada a la convulsa Somalia de 1991 para brindarnos dos horas de suspense, drama y embajadas de las dos coreas pasándolas canutas moldeadas con un buen gusto envidiable.

Disponible en Movistar+

'Midnight'

Dirección: Kwon Oh-Seung

Reparto: Eun-Woo Bae, Min-woo Choi, Wi Ha-joon, Park Hoon, Kim Hye-Yoon, Oh Ji-Young

Mi tercera seleccionada para representar a Corea del Sur —ya sabéis que tengo debilidad por esta gente— es el sorprendente debut de Kwon Oh-Seung en la dirección bajo el título de 'Midnight'; un largometraje que encuentra su mayor reclamo en contar con Wi Ha-joon —'El juego del calamar'— dando vida a un asesino en serie acechando a una joven con problemas de audición en Seúl. Un juego del gato y el ratón tan lúcido como tenso.

Disponible en Filmin

'Cliff Walkers'

Dirección: Zhang Yimou

Reparto: Zhang Yi, Zhang Hanyu, Amanda Qin, Liu Haocun, Zhu Yawen, Yu Hewei

No diga "espectáculo visual", diga Zhang Yimou. El cineasta chino que ha cautivado nuestras retinas con hermosuras como 'Sombra', 'Las flores de la guerra' o 'La casa de las dagas voladoras' ha vuelto a la carga con un enrevesado —demasiado, tal vez— thriller de espionaje ambientado en la china de los años 30. Giros imposibles, traiciones dentro de traiciones, y acción de calidad en un espectáculo digno de su autor

Crítica de 'Cliff Walkers' por Carla Monfort

'RRR'

Dirección: S.S. Rajamouli

Reparto: Ram Charan, Junior N.T.R., Alia Bhatt, Ajay Devgan, Prakash Raj, Shriya Saran

La revolución inesperada del curso cinematográfico 2022 nos llegó desde India; una industria que lleva muchos años llamando a las puertas de occidente con propuestas interesantísimas pero a la que se ha ignorado injustamente. Con 'RRR', S.S. Rajamouli —director de las increíbles 'Baahubali'— ha dado forma a tres horas de acción demenciales, con una puesta en escena grandilocuente y un sentido desmesurado de la épica que no se olvida de emocionar.

Disponible en Netflix

'Atenea' ('Athena')

Dirección: Romain Gavras

Reparto: Dali Benssalah, Alexis Manenti, Anthony Bajon, Karim Lasmi, Ouassini Embarek

Puede que con 'Atenea' nos encontremos ante una de las grandes cintas de año en lo que respecta a forma y tratamiento visual. No podría ser menos teniendo al frente a Romain Gavras, habitual del mundo de la publicidad y el videoclip —su trabajo en el 'Bad Girls' de M.I.A. sigue siendo magnífico—, quien nos sumerge en el caos durante unas revueltas en Francia a través de una serie de planos secuencia que cortan el aliento. Realmente impresionante.

Crítica de 'Atenea' por Pedro Gallego | Disponible en Netflix

'El agente invisible' ('The Gray Man')

Dirección: Anthony Russo, Joe Russo

Reparto: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Regé-Jean Page

'El agente invisible' no es la película más lúcida y rebosante de personalidad que encontraréis en esta lista, pero los hermanos Russo se las han apañado para convertir su actioner en una auténtica fiesta que se sobrepone a sus tópicos tirando del carisma de su reparto rebosante de estrellas —bendito sea Chris Evans con mostacho—, y de unas secuencias de acción lo suficientemente ambiciosas y bien ejecutadas como para lamentar su paso limitado por salas de cine

Crítica de 'El agente invisible' por Víctor López G. | Disponible en Netflix

'The Batman'

Dirección: Matt Reeves

Reparto: Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Paul Dano, Colin Farrell

'The Batman' es la película de superhéroes del año y la mejor adaptación de las aventuras del Hombre murciélago —con permiso de 'La máscara del fantasma'—; sin más. Podría quedarme aquí, pero voy a reivindicar una vez más la extraordinaria dirección de fotografía de Greig Fraser, la interpretación de Robert Pattinson y un tono que no teme en abrazar a referentes como la 'Zodiac' de David Fincher.

Crítica de 'The Batman' por Víctor López G. | Disponible en HBO Max

'Ambulance: Plan de huída' ('Ambulance')

Dirección: Michael Bay

Reparto: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt

¿Cómo no iba a estar Michael Bay en una lista con las mejores películas de acción del año? El maestro de la destrucción cinematográfica ha vuelto a deieltarnos con una nueva dosis de bayhem con esta persecución extendida durante un par de horas extenuantes capitaneada por un Gake Gyllenhaal que roba todos los focos de la función y por un uso revolucionario de los drones FPV que puede marcar un antes y un después en el género.

Crítica de 'Ambulance: Plan de huída' por Jorge Loser | Disponible en Movistar+

'Predator: La presa' ('Prey)

Dirección: Dan Trachtenberg

Reparto: Amber Midthunder, Dane DiLiegro, Stefany Mathias, Stormee Kipp, Dakota Beavers

A medio camino entre el terror, la ciencia ficción, la aventura y la acción encontramos el regreso de Dan Trachtenberg a la dirección de la mano de una franquicia de culto como 'Predator'. En esta ocasión, el responsable de 'Calle Cloverfield 10' nos ha llevado 300 años atrás en el tiempo para enfrentar a una joven guerrera comanche con la máquina de matar espacial en poco mas de hora y media para enmarcar que aporta un necesario soplo de aire fresco a la saga.

Crítica de 'Predator: La presa' por Mikel Zorrilla | Disponible en Disney+

'La ciudad perdida' ('The Lost City')

Dirección: Aaron Nee, Adam Nee

Reparto: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Oscar Nuñez

Como si fuese una especie de remake apócrifo puesto de esteroides de 'Tras el corazón verde', 'La ciudad perdida' combina aventuras a la antigua usanza, comedia, cameos tronchantes —bendito sea Brad Pitt— y una pareja protagonista encantadora sin dejar de lado una buena dosis de acción que termina de redondear uno de los placeres más ligeros y desenfadados que han pasado por nuestras pantallas este año.

Crítica de 'La ciudad perdida' por Mikel Zorrilla | Disponible en Amazon Prime Video

'One Shot: Misión de rescate' ('One Shot')

Dirección: James Nunn

Reparto: Scott Adkins, Ashley Greene, Ryan Phillippe, Emmanuel Imani, Dino Kelly

Con un espíritu de serie B que no sólo no intenta disimular, sino que porta con orgullo, 'One Shot' transita la cada vez más fina línea que divide cine y videojuegos para dar forma a un actioner de la vieja escuela rodado en falso plano secuencia protagonizado por un Scott Adkins que vuelve a demostrar que pocos saben pegar tiros y partir caras como él. Sí, su historia no tiene precisamente pocos clichés, pero sus juegos con el punto de vista y su aproximación realista al combate la convierten en una delicia para parroquianos.

Crítica de 'One Shot: Misión de rescate' por Víctor López G. | Disponible en Movistar+

'Juego de asesinos' ('Copshop')

Dirección: Joe Carnahan

Reparto: Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss, Ryan O'Nan, Keith Jardine, Vanita Kalra

Junto a 'Bullet Train', el gran divertimento de acción de 2022 es lo nuevo del siempre interesantísimo Joe Carnahan. Con 'Cop Shop', el cineasta ha sustituido presupuestos multimillonarios por una personalidad arrolladora, un reparto perfecto, un sentido del humor negro como el carbón y una esencia pulp que enriquece el conjunto hasta límites insospechados. Libertad, autoconsciencia y artesanía en otra pequeña bomba que ha pasado inadvertida.

Crítica de 'Juego de asesinos' por Víctor López G. | Disponible en Amazon Prime Video

'Avatar: El sentido del agua' ('Avatar: The Way of Water')

Dirección: James Cameron

Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang

Es muy probable que la última hora de 'Avatar: El sentido del agua' contenga la mejor película de acción del año. Esos 60 minutos exprimen hasta la última gota del poderío audiovisual que ensalza lo nuevo de James Cameron, haciendo circular frente a nuestras retinas —en 3D y HFR a ser posible— un espectáculo imposible de concebir a manos de cualquier otro director. Una nueva revolución que recordar con admiración dentro de unas cuantas décadas.

Crítica de 'Avatar: El sentido del agua' por Víctor López G.

