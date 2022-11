'Cliff Walkers': Zhang Yimou vuelve con este trepidante thriller de espías que ha llegado a los cines con un año de retraso

Zhang Yimou es uno de los cineastas chinos más importantes del momento. Tras las fantásticas 'Un segundo' y 'Sombra' (haremos el esfuerzo de olvidar 'La gran muralla') estrena 'Cliff Walkers', un thriller de espionaje que ha tardado un año en llegar a la cartelera española.

Espionaje dentro del espionaje

En la China de los años 30, un grupo de espías entrenados en la URSS vuelven a su país para investigar unos experimentos terribles perpetrados por el ejército japonés. Completar la misión no será fácil, ya que enseguida se verán envueltos en una trama de contraespionaje en la que nada ni nadie será lo que parece.

El estreno de 'Cliff Walkers' y 'Un segundo', las dos últimas películas de Yimou, se vio afectado por la pandemia. Si bien ambas películas pasaron por festivales el año pasado, su llegada a la cartelera no ha sido un camino fácil y, en el caso de esta cinta, ha tenido que pasar más de un año para que se haya exhibido en cines españoles.

A lo largo de su filmografía, Zhang Yimou ha demostrado tener dos facetas en las que se mueve como pez en el agua: los Wuxia más espectaculares ('La casa de las dagas voladoras', 'Hero') y los relatos intimistas históricos ('Amor bajo el árbol del espino', 'Regreso a casa'). Dos vertientes aparentemente antagónicas y que, sin embargo, Yimou maneja magistralmente.

En este filme, el director se pasa al género del espionaje con una historia no tan redonda como sus mejores trabajos. La trama peca de ser confusa por momentos, haciendo que a veces sea difícil para el espectador ubicarse en el enrevesado entramado de personajes (tenemos a espías de un bando que fingen ser espías del otro y no pocos se cambian de lado más de una vez).

Cuando ya te acostumbras a los constantes cruces, como thriller consigue mantener el interés y es bastante entretenido, aunque quizá los seguidores del cineasta echen en falta una mayor profundidad emocional en los personajes.

Lo que verdaderamente destaca en la cinta es uno de los principales rasgos del cine de Yimou: el apartado visual. El director cuenta de nuevo con Xiaoding Zhao, director de fotografía de muchas de sus películas más espectaculares, para retratar el paisaje nevado en imágenes de una belleza sobrecogedora.

En el reparto tenemos a Zhang Yi ('Más allá de las montañas'), Qin Hailu ('Una vida sencilla'), Yu Hewei ('Yo no soy Madame Bovary') y Zhu Yawen ('La batalla del lago Changjin').

'Cliff Walkers' es un interesante, aunque a ratos algo confuso, thriller de espías histórico donde brilla con luz propia el impresionante apartado visual. Pese a no ser de los mejores trabajos de Yimou, merece la pena disfrutarla en pantalla grande mientras esperamos a que lleguen 'Under the light' y 'Sharpshooter'.