El Tom Cruise más camaleónico contra una escritora que no está muy bien de la azotea

Ya es día 2 de octubre, y después de despertar a Billie Joe Armstrong como todos los años, y de dar el pistoletazo de salida a la Spooky Season 2026, nos toca hacer un repaso a unos estrenos de cine que llegan para hacer frente al arrollador debut de 'La bola negra', con la que los Javis han elevado la recaudación de nuestras salas de cine hasta superar la barrera de los 10 millones de euros. Una auténtica barbaridad.

Además de los 4,8 millones de euros cosechados por la candidata de nuestro país de cara los Oscar, cabe destacar el buen desempeño de las novedades de la semana anterior, que ocuparon el segundo, tercer y quinto puesto, dejando la cuarta posición una 'Resident Evil' que sigue haciendo ruido pese a una inevitable caída del 45 %. Así quedó el Top 5 con lo más visto —y más taquillero— del finde pasado.

POSICIÓN PELÍCULA RECAUDACIÓN +/- % SEMANAS 1 LA BOLA NEGRA 4 814 581 € - 1 2 VENGADORES: ENDGAME - ENCORE 1 479 053 € - 1 3 EN EL CORAZÓN DE LA BESTIA 1 342 119 € - 1 4 RESIDENT EVIL 1 136 587 € -45 % 2 5 LA ISLA OLVIDADA 424 226 € - 1

Los estrenos del 2 de octubre de 2026

En lo que respecta a las novedades de este viernes 1 de octubre, estas llegan encabezadas por dos títulos tan diferentes como propensos a dar bastante que hablar, comenzando por una 'Digger' que se está convirtiendo en uno de los títulos más polarizadores del año. Y es que Alejandro González Iñárritu ha optado por abrazar el exceso junto a un Tom Cruise irreconocible en un par de horas de sátira sobre el cambio climático que moldea uno de esos casos de amor incondicional u odio visceral.

Por otro lado, encontramos 'Verity. La sombra de un engaño', una demencial adaptación de la novela homónima de Colleen Hoover protagonizada por Anne Hathaway, Josh Hartnett y Dakota Johnson que podríamos describir como un circo grotesco, torpe... y tremendamente divertido. A medio camino entre el thriller erótico, el suspense más clásico y el festival de giros imposibles, Michael Showalter y el guionista Nick Antosca aspiran a llenar los cines con una suerte de sucesora espiritual de 'La asistenta'.

El tercer estreno destacado de la semana es la fiesta de nepo babies protagonizada por Scott Eastwood y Colin Hanks —sí, los apellidos son de quienes estás imaginando— y titulada 'Lucky Strike'. Lejos de ser una película sobre la marca de cigarrillos, estamos ante un ejercicio de cine bélico ambientado en la Bélgica de la II Guerra Mundial que sigue a un soldado estadounidense herido tras las líneas enemigas y que hace lo imposible para sobrevivir y contactar con su unidad de nuevo.

Las novedades de la semana las completan la comedia negra made in Spain 'Nuda propiedad', dirigida por Alberto Utrera; la comedia británica de George Jacques —protagonizada por Bella Ramsey— 'Sunny Dancer'; la cinta animada de factura alemana 'La leyenda de la ballena cantora' y el drama biográfico ambientado en la Paraguay del régimen militar de Alfredo Stroessner 'Narciso', dirigido por Marcelo Martinessi.

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La imagen de la semana

Están pasando muchas —tal vez demasiadas cosas— en el mundo del cine y la televisión, pero tener a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida dándole a Woody Allen una guitarra en Madrid era la única "imagen de la semana" que podía tener cabida en esta newsletter. El cineasta se encuentra en la capital promocionando su próxima película, que rodará durante unas seis semanas a partir del día 5 de este mes de octubre, en parte, gracias a una buena suma de dinero inyectada por el gobierno de la comunidad. Spain, desde luego, is different.

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