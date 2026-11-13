Matar al talento para premiar la rutina. El despido de James Gunn y Peter Safran es la peor noticia posible para el cine de superhéroes

Hace cosa de un mes, 81.000 millones de dólares sirvieron para cerrar una operación destinada a cambiar para siempre la industria del entretenimiento. Fue esta suma la que permitió a Paramount oficializar su compra de Warner Bros. para dar forma a Skydance: un conglomerado gigantesco de productoras cinematográficas, canales de televisión, plataformas de streaming y servicios de informativos capitaneado por un David Ellison que se ha convertido en uno de los líderes mediáticos más poderosos del mundo.

Por aquél entonces, la directiva de la compañía aseguró que las cosas seguirían tal y como estaban en los diferentes frentes adquiridos pero, tratándose de los mecanismos que mueven la maquinaria hollywoodiense, estas palabras no tardaron en caer en saco roto, abriendo paso a una serie de guillotinazos que ya se han cobrado unas cuantas cabezas. Las más sonada han sido las de James Gunn y Peter Safran.

Fue el pasado 9 de noviembre cuando conocimos que Skydance había destituido al cineasta y a su inseparable productor del puesto de directores creativos de una DC Studios que no ha tenido tiempo de hacer despegar como es debido un proyecto al que, seguro, le quedaban muchísimas alegrías que darnos y que, fuera de todo tipo de duda, no merecía un punto y final —otros dirán que punto y aparte— tan abrupto e injusto.

Muerte a la originalidad

A fecha de hoy no contamos con una explicación oficial al hachazo que se ha dado a un DC Universe aún en pañales, con tan solo tres series y tres largometrajes repartidos entre HBO Max y, en su momento, salas de cine. Los sospechosos habituales, por supuesto, son varios, y parten de un descontento de los de Ellison con las cifras en taquilla de las películas estrenadas hasta el día de hoy; con los casi 700 millones de dólares amasados por la fantástica 'Superman' protagonizada por David Corenswet tildados de insuficientes.

Ni tan siquiera los 110 millones recaudados por 'Clayface' a partir de un presupuesto estimado entre los 30 y los 40 millones han dejado satisfecha a una directiva que, probablemente, ha quedado particularmente tocada por ese desastre comercial titulado 'Supergirl'. Pero en estas esferas el dinero no lo es todo, y las luchas de poder podrían ser otro de los motivos que ha llevado al despido de los anteriores responsables del DCU.

Según se ha comentado, antes de que se hiciese efectiva la compra por parte de Paramount, DC Studios reportaba directamente cualquier tipo asunto al CEO de la compañía pertinente, siendo David Zaslav el encargado de las gestiones cuando la productora estaba en manos de Warner Bros. Tras la fundación de Skydance, los nuevos jefes de la división cinematográfica quisieron tener un control absoluto de las decisiones que chocó directamente con la libertad a la que estaban acostumbrados Gunn y Safran, creando un caldo de cultivo para el desastre.

La tercera vía, y aquí se juega la carta de la rumorología y la teoría de la conspiración, es puramente ideológica. David Ellison, políticamente alineado con la administración Trump y de marcada tendencia pro Israel, no habría digerido con gusto cierta subtrama de 'Superman' que tiene ciertos paralelismos —negados por Gunn— con el conflicto Palestino y que culmina con el asesinato del equivalente a Benjamin Netanyahu por parte de Hawk Girl.

Independientemente de todo esto, lo verdaderamente importante es que la Meca del cine ha vuelto a demostrar la alergia que le tiene al riesgo y a la originalidad. Y es que, si los buenos de James y Peter son merecedores de todos los elogios y de una despedida por todo lo alto es por cómo han apostado por una visión clara frente a la picadora de carne, cineastas y superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel de Kevin Feige, especialmente una vez concluyó la Saga del Infinito.

Los antiguos directores creativos de DC Studios se atrevieron a sacar a la palestra a personajes que, de otro modo, se hubiesen quedado atrapados para siempre en las viñetas de sus respectivos cómics, incluyendo a El Pacificador, Polka-Dot Man, Ratcatcher II o Mr. Terrific; revitalizaron al Hombre de acero devolviéndolo a sus orígenes y recordándonos de paso que ser un buen tío es punk en pleno 2026; no titubearon a la hora de crear producciones para mayores de 18 años cargadas de violencia y humor para adultos y, en última instancia, se distanciaron en la medida de lo posible de una fórmula que lleva una larga temporada haciendo aguas.

En la era de los universos compartidos, las escenas poscréditos y las fábricas de FOMO, James Gunn y Peter Safran optaron por las historias autoconclusivas, por dar espacio para respirar a los protagonistas de sus respectivas películas sin atosigarlos con infinidad de cameos y obligaciones contractuales y por abrazar un espíritu comiquero que se ha ido perdiendo progresivamente desde el boom superheroico de 2008.

Desgraciadamente, el fichaje de un ex de Marvel para sustituir a estos valientes parece que va a condenarnos a un "más de lo mismo" que se alza como uno de los supervillanos más temibles para todo amante del pijameo cinematográfico.

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