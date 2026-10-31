James Watkins, director de 'Clayface', sobre el trágico final y los guiños a otros clásicos: "El monstruo experimenta un crecimiento"

El universo DC sigue explorando sus rincones más oscuros con 'Clayface', una película de terror corporal dirigida por James Watkins que se adentra en la transformación de Matt Hagen, un actor cuya obsesión por recuperar su rostro y su carrera termina llevándolo a un desenlace trágico. Protagonizada por Tom Rhys Harries, la cinta combina el horror físico con una reflexión sobre los peligros de la inteligencia artificial, la pérdida de control y hasta dónde puede llegar alguien para conseguir el afecto de otra persona.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la película

El final de la película y sus guiños a 'Batman'

Uno de los momentos más difíciles de asumir de 'Clayface' es el asesinato de John, el policía interpretado por Max Minghella. Watkins reconoce en The Hollywood Reporter que la decisión de Matt puede resultar incomprensible desde fuera, pero insiste en que el personaje actúa condicionado por sus propios impulsos y por la influencia de los nanobots.

"No significa que tengamos que estar de acuerdo, pero actúa movido por una combinación de autodefensa, amor y una extraña obsesión. En ese momento, simplemente pierde el control".

El director explica que Matt está dominado por el deseo de conseguir el afecto de Caitlyn, hasta el punto de estar dispuesto a transformarse en su prometido para ocupar su lugar. Desde su perspectiva, el dilema moral de John queda en segundo plano frente a esa necesidad obsesiva.

La película también incluye varios guiños a la adaptación de 'Batman' que Tim Burton dirigió en 1989. Entre ellos, la mesa de centro del ático de Matt, que es la misma que aparecía en el entorno del Joker, y la silla de barbero en la que Jack Napier se sentaba durante su fallida operación. Watkins reconoce que se planteó la posibilidad de incluir una referencia más evidente al Caballero Oscuro, pero finalmente decidió no hacerlo: "Pero cualquier cosa más grande que eso, simplemente sentí que esta es la historia de Matt Hagen. La idea de intentar meter a la fuerza a otro personaje habría resultado demasiado cursi o artificiosa y, de alguna manera, poco auténtica".

El cineasta también confirma que la película incluye homenajes a otros clásicos, como 'El Padrino, parte II', que influyeron en algunas escenas y decisiones visuales.

Otro de los detalles más llamativos del rodaje tiene que ver con Tom Rhys Harries, que interpretó a Matt Hagen mientras lidiaba en secreto con una rotura del ligamento cruzado anterior. Watkins descubrió el problema durante la preparación de una escena en la que el personaje es atropellado por un coche. El actor habló discretamente con el equipo de especialistas para advertir del riesgo que suponía ejecutar la acrobacia con la lesión, por lo que tuvieron que ajustar la forma de rodarla. "Le dijimos: Claro, obviamente no queremos que sufra una lesión permanente. Así que tuvimos que perfeccionar la forma de hacer la acrobacia, pero fue bastante sencilla".

Pero la transformación de Matt no termina ahí. El director también explica que, en la escena final, su capacidad para cambiar de aspecto parece haber alcanzado un nuevo nivel: no solo puede adoptar la apariencia de otras personas, sino que también es capaz de crear una segunda figura a partir de su propio cuerpo. Watkins confirma que el personaje ha experimentado una evolución desde que vimos cómo sus restos desaparecían por el desagüe.

"Ha habido cierta evolución [desde que vimos sus restos desaparecer por el desagüe]. Si lees los cómics, Clayface se vuelve bastante grande. En algunos es enorme. Así que, sea lo que sea que haya ocurrido durante ese momento crítico, ha habido un crecimiento del monstruo. Quizás simplemente hay más de él, y es capaz de usar una parte para crear a alguien más".

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