Los 9 mejores estrenos de cine en casa de octubre de 2026. Una sensacional película de aventuras, la nueva y entretenidísima secuela de una saga mítica y más

En Espinof no podíamos dejar que el mes llegase a su final sin nuestro ya tradicional a los 9 mejores estrenos de cine en casa de octubre de 2026, incluyendo títulos para todos los gustos -fuera se queda 'Un loco a domicilio' porque ya le dedicamos un artículo propio a su llegada en 4K-, desde lanzamientos muy recientes en cines hasta algún que otro clásico. ¡Vamos allá!

'El club de los poetas muertos'

Una de las películas más míticas de la carrera de Robin Williams y también uno de los largometrajes de Hollywood que más marcó a toda la generación de espectadores que estaba alcanzando la madurez a principios de los años 90. Ahora esta obra de Peter Weir llega por primera vez en 4K, tanto con una edición sencilla por 26,99 euros como por un steelbook al que he tenido acceso por gentileza de Divisa, el cual se pone a la venta a un precio de 32,99 euros. Eso sí, los extras son los mismos que llevaba el blu-ray, pero la mejora audiovisual, sin ser de las que te dejan sin aliento, es palpable.

'El hombre que pudo reinar'

Una obra maestra del cine de aventuras que reunió a Michael Caine, quien la considera su película favorita de todas cuantas ha hecho, y Sean Connery. Ambos rebosan química y carisma, mientras que John Huston está especialmente inspirado tras las cámaras. Además, esta edición en 4K explora muy bien todas sus virtudes visuales, luciendo mucho mejor que películas mucho más actuales y con un genial diseño en steelbook respetando el cartel original. La única, además de que no se incluya también una copia en blu-ray, es que no lleve extras.

'La tienda de los horrores'

Una alucinante edición para coleccionista de esta película de culto protagonizada por Rick Moranis y basada a su vez en un largometraje de 1960 de Roger Corman. Aquí se optó por hacer un cruce entre comedia, terror y musical sencillamente inolvidable que no logró el éxito que se merecía en cines, pero luego su prestigio se disparó.

En Warner son bien conscientes de ello y han querido aprovechar el 40 aniversario de su lanzamiento original para presentarla por primera vez en 4K. Para ello se ha seguido la línea de las ediciones para coleccionistas del estudio, incluyendo tanto la película en caja metálica como una serie de contenidos extras en la línea de lo habitual. Sí es una pena que el libreto no tenga los textos traducidos al español.

Además, el salto en la calidad audiovisual es notorio -aquí tenéis un vídeo que hace una comparación con el bluray- y la guinda son dos nuevas featurettes con la participación del director Frank Oz y la actriz Ellen Green. El primero centrado en su experiencia rodando la película y el segundo en la creación de Audrey II, por lo que también se recupera a Bran Ferren y Richard Conway. Lástima que Moranis no pudiera o no quisiera participar. Os costará 59,95 euros

'Minions & Monsters'

No daba un duro por esta película tras lo decepcionante que habían sido las últimas entregas de este universo, pero a la hora de la verdad se trata de una de aventuras más entretenidas del año. Con homenajes constantes al cine de terror clásico, aquí se cuenta con una base lo suficientemente razonable como para que estas simpáticas criaturas amarillas vuelvan a brillar más que nunca.

Sí que tengo claro que la versión en 4K se ve -sobre todo la versión original en inglés- y se oye de lujo, pero también que los extras buscan tener un cierto encanto superficial que parece más pensado para los más pequeños de la casa -sobre todo el de cómo dibujar a varios personajes-, los mismos que es probable que nunca los vean. Por ejemplo, ojalá le hubiesen dado al menos 15 minutos en lugar de 4 a John Powell para hablar sobre la banda sonora. Por 26,95 euros será vuestra.

'Obsession'

Una de las grandes sensaciones del año es esta película de terror hecha con un presupuesto bastante reducido, pero que luego sedujo a millones de espectadores. Teniendo en cuenta el bombazo que fue, me esperaba que también saliera un steelbook, pero finalmente toca conformarse con una edición sencilla en UHD que tampoco es muy generosa en extras. Eso sí, incluye un audiocomentario a cargo de Curry Barker, que además de desgranar varios detalles clave de cómo hizo la película -hasta tiene tiempo para hablar de la relación de aspecto empleada-, también da hasta consejos a todos aquellos aspirantes a debutar como directores. Sale por 26,95 euros

'Posesión Infernal: En llamas'

La legendaria saga creada por Sam Raimi lleva años evolucionando hacia un tipo de cine de terror diferente a la trilogía original. Sigue siendo igual de cafre, pero aquí se va más a tope por el miedo, dejando el humor de lado. Personalmente, prefiero con mucho las originales, pero 'Posesión Infernal: En llamas' no es para nada un título despreciable.

Eso sí, el steelbook al que he podido acceder por gentileza de Arvi y que ya está agotado en todos los comercios online que he consultado no es especialmente bonito, pues creo que son mejores los diseños tanto del UHD sencillo (26,99 euros) como de la versión solamente en blu-ray (21,99 euros). Por cierto, todas ellas llevan los mismos escasos extras: 3 featurettes bastantes superficiales -aquí podéis ver online la más interesante de todas- que suman poco más de 15 minutos de duración.

'Toy Story 5'

Sigo sin entender la resistencia de Disney a lanzar sus películas animadas -y sí, ahí incluyo también a Pixar al ser propiedad suya- en 4K, pero al menos sí que mantienen la preciosa presentación en caja metálica de los mercados a los que llega en UHD. En lo referente a esta quinta entrega, juega más en el nivel de la cuarta que en el de las magníficas tres primeras, pero sigue siendo entretenidísima. Y entre los extras hay una jugosa selección de escenas eliminadas -aquí podéis ver unas cuantas- y un audiocomentario a cargo de la codirectora Kenna Harris, el diseñador de producción Bob Pauley y el supervisor de efectos visuales Thomas Jordan para profundizar más en todo lo que rodea a la película. Os costará 25,99 euros

'Un hombre loco americano en Londres'

Una de las mejores y más míticas películas sobre licantropía de la historia del cine, hasta el punto de que seguramente aún tenga la mejor escena de transformación en hombre lobo. Mezclando terror y comedia con una soltura inusual, hasta el punto de que puede saltarse de uno a otro en la misma escena, John Landis nos dejó aquí todo un clásico que ahora brilla por primera vez en 4K para celebrar el 45 aniversario de su estreno.

Además de un indiscutible salto de calidad en imagen y otra mejora clara en el audio en versión original al incluirse una pista en Dolby Atmos, los grandes cambios que se ofrecen aquí son dos. El primero esa llamativa presentación en caja metálica partiendo de dos carteles originales de la época, uno para la parte frontal y otro para la trasera. El segundo es que se mantienen los extras del blu-ray, pero se añade uno "nuevo" titulado 'Monster by Moonlight', en el que Landis conduce un repaso a la historia de la licantropía en el cine -y lo tenéis disponible online aquí-. Y digo nuevo entre comillas porque se hizo originalmente en 1999.. Os costará 29,95 euros

Y si queréis otra dosis de terror ochentero mítico pero con un enfoque muy distinto, Warner también lanza 'Viernes 13' por primera vez en UHD, ofreciendo una mejora audiovisual tremenda respecto al blu-ray, especialmente por el uso de Dolby Vision. A cambio, no hay ningún extra nuevo, pero el notable salto al 4K y esa preciosa edición en caja metálica son argumentos más que suficientes para que muchos vayan a necesitar hacerse con ella. Por 29,99 euros será vuestra.

'Vaiana'

El remake de la excelente película animada de Disney sufrió un tremendo batacazo en taquilla que demostró que era demasiado pronto para lanzar esta versión en imagen real que recupera a Dwayne Johnson como Maui. Tiene mucho de reproducción con poca alma, pero quizá con su lanzamiento en formato doméstico encuentre ese público que no tuvo en salas.

Con una cuidada presentación en steelbook utilizando una imagen central muy en la línea de las utilizadas durante la campaña promocional, en el apartado audiovisual no hay ni un pero que ponerle, pues se nota que Disney ha puesto toda la carne en el asador. En los extras sí se queda algo escasa, pues se incluye un documental de casi una hora de duración sobre diferentes aspectos, pero suena mucho mejor de lo que realmente es, pues tiene mucha de suma de featurettes cortitas que no profundizan de forma realmente satisfactoria en los temas que abordan. Tendréis que pagar 34,99 euros por la edición en caja metálica -la versión sencilla en 4K baja hasta los 26,99 euros-

La estupenda película de ciencia ficción de Alex Garland ya se editó en blu-ray en España hace unos años y ahora se recupera ese mismo disco comercializado en su momento para lanzar una espectacular edición en caja metálica. Personalmente, creo que la presentación es genial, pero le falla que Paramount no haya aprovechado la ocasión para lanzarla también en UHD en nuestro país. Al menos sale al ajustado precio de 25,99 euros

Hace bien poco se estrenó la secuela de esta ya mítica película de fantasía liderada por Nicole Kidman y Sandra Bullock, siendo muy llamativo que Warner la editase por primera vez en 4K, pero solamente con una edición sencilla. Es ahora cuando llega una versión para coleccionistas en una preciosa edición en caja metálica que seguro que los fans de la misma querrán tener en su colección. Por 29,99 euros será vuestra, siendo, eso sí, una pena que no se hayan hecho nuevos extras conmemorativos aprovechando que estaban trabajando en la secuela.

La mítica trilogía de ciencia ficción dirigida por Robert Zemeckis ha dado pie ya a varias ediciones tanto en UHD como en caja metálica, pero bien podemos afirmar que esta es la definitiva hasta ahora, ya que incluye todos los contenidos de las anteriores y también el disco exclusivo de extras que hasta ahora solamente estuvo disponible en la última edición limitada de la primera entrega. Por ello, es cierto que no trae nada nuevo, pero sí que tiene todo lo disponible hasta la fecha bien reunido en un atractivo steelbook que os costará 69,95 euros

Una de las mejores películas de esta mítica saga de ciencia ficción celebra este año su 30 aniversario, lo que era una oportunidad de oro para lanzarla por primera vez por separado en 4K en España, pues anteriormente estaba disponible en un pack con el resto de entregas lideradas por el tristemente fallecido Patrick Stewart. Por ello, en sus contenidos no son una sorpresa: mismos extras ya existentes en blu-ray y una calidad visual apabullante. Por 32,99 euros será vuestra

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