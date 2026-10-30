Megan Montaner, actriz: "A día de hoy, si me lo puedo permitir, no volvería a una serie diaria"

En España, varias ficciones diarias se disputan el título de serie más vista de la sobremesa. Ahí tenemos a 'La promesa', que va camino de lograr una nueva renovación, 'Valle Salvaje' o 'Sueños de libertad'. Todas ellas tienen su audiencias, y todas ellas dan estabilidad a decenas de artistas, además de servir como cantera para muchos jóvenes talentos. Fue el caso de Megan Montaner, que hace 15 años empezó en 'Amar en tiempos revueltos' y más tarde se convirtió en una de las protagonistas de 'El secreto de Puente Viejo'. ¿Volvería la actriz a participar en una producción así en un futuro?

Sobre este tema le han querido preguntar en una reciente entrevista con motivo del estreno de la segunda temporada de 'Entre tierras', donde encabeza el reparto junto a Rodolfo Sancho, y la respuesta ha sido clara: A día de hoy, si me lo puedo permitir, preferiría no hacerlo por una cuestión de conciliación", explica a El Periódico.

"Pero no digo nunca jamás, porque nunca sabes cómo pueden venir las cosas ni si la historia podría ser interesante"

No es un rechazo por cuestiones de valores de producción o narrativa, sino, insiste, por la dificultad de compaginar trabajo y familia: "Los horarios son más duros y exigen muchísimo tiempo. Pero no digo nunca jamás, porque nunca sabes cómo pueden venir las cosas ni si la historia podría ser interesante. Además, en 'El secreto de Puente Viejo' aprendí muchísimo: rapidez, técnica, capacidad de resolución... Trabajar bajo presión te obliga a estar muy despierto. Es verdad que quizá te falta más tiempo para desarrollar el personaje, profundizar en sus sentimientos, pero también te aporta herramientas que luego puedes aplicar en otros proyectos", agrega la actriz oscense.

¿Por qué dejó 'El secreto de Puente Viejo'?

Megan Montaner fue la protagonista inicial de 'El secreto de Puente Viejo', participando en casi 400 episodios de la serie antes de decidir marcharse para estudiar unos meses fuera del país, y para descongestionarse un poco del personaje de Pepa. "Quiero mucho a ese personaje, pero fueron 381 capítulos en los cuales había una carga emocional bastante potente y, quieras o no, el cuerpo tiene un límite. Consideré que tenía que parar tanto física como psicológicamente. Además, también sentía que tenía que acabar esa etapa y quería saber qué se sentía en otros registros", explicó a FormulaTV.

Después de aquello, cogió ritmo en producciones de emisión semanal como 'Gran Hotel', 'Víctor Ros', 'Sin identidad', etc., hasta llegar a '30 monedas', 'La caza' y 'Entre tierras', que, como decíamos al comienzo, estrena ahora su segunda temporada sin que se descarte una tercera tanda de capítulos. También hizo varias películas, por lo que puede decirse que trabajo, no le ha faltado, como para volver a una serie diaria.

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