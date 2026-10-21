931 capítulos y subiendo. RTVE se prepara para renovar 'La promesa' (otra vez)

La emisión de ayer de 'La promesa' se saldó con un 12,3% de cuota de pantalla, confirmándose como el programa con mejor rendimiento en share de la tarde de La 1. Quizás por ello, y por mantener cifras de audiencia que rara vez bajan de los dos dígitos, RTVE habría decidido ya renovar la serie por una sexta tanda de episodios. Es decir, el drama de época no solo alcanzará los 1.000 capítulos, sino que los dejará muy atrás.

Así al menos lo han podido saber fuentes consultadas por El Independiente. El periódico informa de que la corporación pública anunciará en los próximos días la renovación de la ficción ambientada en el Valle de los Pedroches (Córdoba) por una sexta temporada. No se conoce todavía el número exacto de episodios que encargará, pero desde la tercera entrega suele realizarse un pedido de 250 capítulos, con el objetivo de emitir la serie de forma ininterrumpida durante aproximadamente un año en las tardes de La 1.

No hay quien le quite su sitio a 'La promesa'

Si se confirma esta renovación, RTVE tendrá que volver a hacer un importante desembolso. Tal y como recuerdan desde El Independiente, la corporación destinó 19.265.498 euros a Bambú Producciones para a la realización de la serie durante 2025, una cantidad superior a los 17.287.314 euros que recibió la productora en 2024. Una apuesta grande por una de las pocas ficciones que perduran en su programación. Y es que, desde primera hora de la mañana y hasta el prime time, La 1, como tantas otras cadenas de la competencia (te miro a ti también, Cuatro), ha volcado su parrilla en la emisión de programas de actualidad, entrevistas y reportajes, en muchos casos acompañados de mesas de debate, lo que ha provocado la desaparición temporal de espacios de entretenimiento como los concursos. Sin embargo, La promesa, pese a todos estos cambios, y sonadas cancelaciones, sigue ahí, con Valle Salvaje.

Eso sí, no son muchos ya los personajes que permanecen desde el estreno de la ficción en 2023, cuando empezamos conocer las intrigas del palacio de los marqueses de Luján. A lo largo de sus 931 episodios, la serie ha experimentado un constante ir y venir en su reparto con figuras clave de la trama saliendo tras impactantes giros de guión y/o muertes trágicas, con otros tomando su lugar en la historia.

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