Christopher Walken (83 años), sobre su relación con la comida: "Nunca como postre, no tomo azúcar y al café le echo melaza"

Uno no llega a los 83 años de edad con una trayectoria vital tan ajetreada como la de Christopher Walken sin cuidar su dieta. El actor, a quien siempre recordaremos por sus papeles en cintas como 'El cazador' y que en pleno 2026 continúa en activo con su carrera interpretativa, tiene una relación de lo más estrecha con el mundo gastronómico, y en una conversación con The Guardian desveló uno de los grandes secretos de su rutina culinaria.

Walken, sugar free

Walken no es ajeno a los grandes problemas médicos derivados del consumo del azúcar. Un ingrediente que, tal y como explicó, estuvo muy presente —tal vez demasiado— durante su infancia:

Cuando era niño, en casa había todos los días tarta, galletas y tartas de crema de chocolate. Cada semana, la señora de la limpieza se llevaba a casa una bolsa enorme llena de cosas. Uno pensaría que era genial. En la panadería, solía preparar grandes calderos de chocolate fundido. El olor a azúcar en esa cantidad es abrumador. Es casi demasiado.

Puede que, precisamente, este abuso del azúcar haya ayudado que el intérprete la haya desterrado casi por completo de su día a día, lo que implica dejar pasar los postres cuando come fuera de casa.

Ahora nunca como postre. Como dulces muy de vez en cuando. No como azúcar. Por la mañana, cuando tomo café, le echo melaza. Está muy bueno. Cuando voy a un restaurante, la gente siempre toma postre, y yo siempre lo paso por alto. A lo mejor como un poco de queso o algo por el estilo.

Además de comer, el bueno de Christopher confesó que la cocina forma una parte esencial en su trabajo y le ayuda de un modo de lo más particular.

Para mí, cocinar es algo que hago mientras estudio los guiones. Dejo el guión sobre la encimera y cocino mientras me aprendo las líneas al mismo tiempo. Creo que es el poder de la distracción. He leído que mucha gente hace una cosa mientras se dedica a otra al mismo tiempo. Hay quien juega a las cartas o se dedica a la jardinería. Yo cocino.

Fogones aparte, Christopher Walken ha estrenado este mismo 2026 la comedia negra 'Back in Black', dirigida por Ron Murhpy y que protagoniza junto a Jane Curtin. Curiosamente, la cinta se ambienta en un pueblo obsesionado con el bienestar donde no muere nadie; no sabemos si tendrá que ver o no con el consumo de azúcar.

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