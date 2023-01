Es una de las películas de vampiros más singulares: llega a Amazon Prime Video un increíble retrato de la adicción y la autodestrucción

Los increíbles demonios que conlleva la adicción no son sencillos de plasmar en el arte, porque siempre se va a correr el riesgo de simplificar en exceso algo de gran complejidad, marcada por una relación de altibajos muy intensos. Un ejemplo reciente que está muy de actualidad que lo aborda de manera interesante es 'Never Let Me Down Again' de Depeche Mode, que tiene una importante presencia en el primer episodio de 'The Last of Us'.

Otro gran ejemplo acaba de incorporarse al catálogo de Amazon Prime Video para su reproducción en streaming (también se puede ver en Filmin). Se trata de 'The Addiction' de Abel Ferrara, una fascinante reimaginación del mito de los vampiros en clave de cine independiente de influencia expresionista. Una película apabullante que emplea de maravilla el fantástico para hablar de problemas reales y muy personales.

Cazando en la noche

Lili Taylor interpreta a una estudiante universitaria que es abordada de forma inesperada por una mujer que la termina convirtiendo en vampiro. Una yonki desesperada por buscar sangre fresca que calme su intensa sed y también intensifique sus sensaciones. Terminará en una espiral de adicción junto a otros círculos clandestinos de vampiros, en los que veremos también a gente como Christopher Walken (habitual colaborador de Ferrara).

Ferrara vuelca aquí sus propias experiencias como adicto a la heroína durante años, tratando de explorar la mezcolanza de sensaciones que se viven mientras se está enganchado. El subidón, la desesperada búsqueda, las decisiones extremas que se toman durante este periodo, la imposibilidad de escapar hasta que se encuentra un pequeño resquicio que supone la salvación.

'The Addiction' no cae en las tendencias más sensibleras del cine de adicciones, aunque no pueda evitar el trasfondo religioso a la hora de buscar la huida y la redención. Aquí encontramos un replanteamiento de un clásico del fantástico realizado en clave muy urbana, empleando la noche neoyorquina como otro personaje cargado de peligro y tensión para mantener un pulso terrorífico esperable en una obra de vampiros.

'The Addiction': impulsos incontrolables

Taylor se entrega para dar vida a este complejo y fascinante personaje con el que el director se obsesiona. La película no se sobrecarga de trama porque no resulta esencial en una película que busca estudiar una experiencia sensorial compleja. Ferrara toma la vía independiente más radical, puro cine de guerrilla y experimental de presupuesto exiguo pero que no renuncia a una personalidad visual fabulosa.

El blanco y negro, la localización en las calles de Nueva York, la estética de club nocturno. 'The Addiction' está plagada de detalles visuales empleados con gran inteligencia, que ayudan a convertirla en un torbellino fascinante. Interesante precursor de 'Problema cada día' en mostrar la pulsión sexual que también marca la sed por la sangre. Sin duda, una de las películas de vampiros más únicas que vais a poder ver.

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia