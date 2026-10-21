"No la soporto, qué malgasto de talento". Judi Dench se abre en canal sobre la única película de su filmografía que odia

Entre el West End y Broadway, ‘Cats’ se ha representado más de 20.000 veces, una cifra que no es normal para cualquier musical. De hecho, en Nueva York estuvo 18 años haciéndose de forma ininterrumpida, convirtiéndose en un clásico del género, que llevó de manera inevitable a miles de homenajes y parodias de todo tipo. Pero había algo que se le resistía: una adaptación cinematográfica pura y dura.

Al fin y al cabo, muchos creían que la idea de ver a unas personas vestidas de gato en gran pantalla podía resultar ridícula…Y todos los malos augurios se hicieron reales cuando Tom Hooper, salido de ‘Los Miserables’, hizo en 2019 su visión de ‘Cats’ causando el estupor y la carcajada general, con todos preguntándonos cómo Judi Dench, Ian McKellen, Idris Elba, Jennifer Hudson o Taylor Swift habían aceptado salir en este absurdo y felino accidente de tren.

Amiaugos para siempre

Ahora Dench, en su autobiografía ‘Is it too late to make a run for it?’, ha decidido tirarse al cuello de aquella producción, como señala The Guardian, afirmando “Oh, dios, no puedo soportarla, y Andrew Lloyd Webber esperó tanto tiempo para hacerla. Qué malgasto de buena voluntad y talento”. ‘Cats’ fue un fracaso tan grande en crítica y público que no solo Hopper no ha vuelto a hacer una película desde entonces, sino que a nadie se le volverá a ocurrir llevar el musical al cine.

“Entiendo que los críticos fueron hostiles hacia la película. Nunca he visto la versión final así que no puedo juzgar”, afirma la actriz, señalando que “nadie se prepara para dar una mala actuación o hacer una mala película. Haces lo mejor que puedes, ofreces algo y esperas que la gente se apunte y disfrute de la fiesta”. Era difícil disfrutar ‘Cats’, la verdad, sobre todo cuando la película fue más conocida por tener que borrar digitalmente los agujeros del culo de los gatos-humanos que por la calidad en sí.

Eso sí, Dench, a sus 91 años, también advierte que “No hubo villanos en la producción de ‘Cats’. Y si algo no es un éxito, siempre hay cosas que aprender. A veces las cosas simplemente no funcionan: no es el momento adecuado, el reparto no pega, los elementos no se juntan. Pero las intenciones de la gente son honorables”. Que se lo digan a Lloyd Webber, que tras ver la película no dudó en decir que le parecía absolutamente ridícula.

En defensa de la actriz, ya señala que desde el primer momento vio que ‘Cats’ no funcionaba: “Me sentí mal desde el principio, no estaba a gusto en el papel. Tampoco me gustó la manera en que los jóvenes bailarines se quedaban colgados al final de cada toma. Aguantaban exhaustos y les ignoraban”. Al menos sí que sacó algo bueno: “Descubrí que aún podía levantar mi pierna”. Oye, mira, quién pudiera hacer algo así pasados los 80. A poder ser sin traje ridículo de gato acompañando.

En Espinof | El único fracaso de Taylor Swift en la vida es el cine y Marvel podría tener la solución a ese problema

En Espinof | Las mejores películas de 2026



