"Es completamente ridícula". Andrew Lloyd Webber habla al fin sobre la adaptación de 'Cats' de Tom Hooper

La versión cinematográfica del mítico musical 'Cats' sigue trayendo cola (sic). Aunque fue estrenada en 2019, sigue estando muy presente en las conversaciones de redes, y su impacto negativo es una fábrica de memes que confirman que, efectivamente ya es un clásico de cine trash. Ahora, Andrew Lloyd Webber, el compositor del musical original, por fin ha hablado.

En una reciente entrevista en The Sunday Times, el creador compartió el mismo punto de vista de la crítica sobre adaptación a la pantalla grande:

"El problema con la película fue que Tom Hooper decidió que no quería que nadie involucrado en el musical original participara en la película. Todo fue completamente ridículo".

La película ha sido objeto de todo tipo de bromas ya desde que apareció su tráiler lleno de híbridos fotorrealistas gato-humanos extraños. A pesar de su elenco con Taylor Swift, Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, James Corden, Rebel Wilson y Ian McEllen tuvo una taquilla ruinosa, con pérdidas para Universal de unos 113 millones de dólares.

James Corden dijo que no la había visto, hubo cambios en los efectos especiales a última hora, cambiando de versión tras su debut inicial con mejores efectos especiales, hay una leyenda del un montaje con FX de agujeros del culo en los actores, arrasó en los Razzies, y ahora el creador no da su aprobación. No hay duda de que 'Cats' será recordada durante mucho, mucho tiempo.