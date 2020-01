El fenómeno 'Cats': drogas, musicales mutantes y un posible cambio en la exhibición de películas

'Cats' se ha convertido, desde su atropellado estreno estadounidense, en una de esas películas que a internet le encanta odiar. Sus indescriptibles resultados visuales, su descenso a los abismos de la ignonimia comercial -con reestrenos con efectos modificados, Universal retirándola de la carrera a los Oscar, y declaraciones del reparto desmarcándose de los resultados- la han convertido en una película que parece esculpida en la materia con la que se construyen las cult movies.

En el último episodio de 'Old Man Yells at Cloud' nos hemos acercado a este estreno y a un par de circunstancias muy peculiares que han rodeado a su estreno: la peregrinación a las salas de gente con la consciencia alterada (ya lo estamos diciendo: puritita materia de película de culto) y la decisión de Universal de modificar su contenido después del estreno. ¿A qué puede llevar esa decisión? ¿Otro descalabro o posible tendencia a seguir por otras compañías, si no lo están haciendo ya?

'Cats': un desastre visionario

Acompáñanos en este nuevo paseo por ese museo de los horrores digitales que ha acabado resultando ser 'Cats'. ¿Deslumbrante visionaria del futuro de la industria o desastre sin más paliativos? Intentamos dilucidarlo en el nuevo episodio de 'Old Man Yells at Cloud' y sí, por supuesto que te contamos de qué va 'Starlight Express', el musical de trenes enamorados que posiblemente (por desgracia) nunca veamos adaptado al cine.