Mediaset ha tomado con Cuatro tres decisiones en pocas semanas y las tres apuntan al mismo sitio

Al contrario que Telecinco, que no parece encontrar un camino correcto que seguir, sobre todo en sus tardes, donde 'Rueda la letra' se está confirmando como una completa decepción, Cuatro vive actualmente uno de los mejores momentos de su historia en lo que a cuota de pantalla se refiere. Ha llegado a superar al canal principal de Mediaset en varias ocasiones este verano, y lo ha hecho con una propuesta volcada en la actualidad y los debates, que serán todavía más protagonistas en otoño.

El primer movimiento en esta línea lo conocimos nada más empezar el mes, cuando se anunció que 'Todo es mentira', el programa diario presentado por Risto Mejide, iba a ampliar su horario de emisión para acoger prácticamente toda la tarde (de 15:30 a 19:00 horas), dejando solo una hora libre para la emisión de 'Lo sabe, no lo sabe', que sobrevive todavía hoy en antena como un recuerdo de la apuesta por los formatos de entretenimiento que llegaron a copar gran parte de la parrilla de la cadena.

Una semana después se informó de que 'Horizonte', con Iker Jiménez y Carmen Porter, iba a sumar 25 minutos más de duración de lunes a jueves, además de una emisión adicional los viernes,, lo que llevó a Cuatro a retirar sus habituales reposiciones de First Dates de la franja de access prime time. Y ahora se informa de que su magazín matinal, 'En boca de todos', también amplía su presencia en la parrilla: a partir del 28 de septiembre adelantará su arranque a las 10:00 horas y se extenderá hasta las 14:00 para hacer de telonero de 'Noticias Cuatro'. Además, en las mañana se queda 'El Chiringuito'.

De 8 de la mañana a 11 de la noche, solo debate

Madrugadas aparte, la programación de Cuatro arrancará este otoño cada día a las 7:45 con la redifusión de El Chiringuito y no cerrará su bloque de actualidad hasta las 23:00, o incluso más tarde, con Horizonte como colofón antes de proyectar alguna película. Nada más. Ningún concurso extra. Ningún reality. Ninguna serie. Absolutamente nada de entretenimiento. Los programas en directo de análisis de la actualidad y debate ya eran protagonistas antes del verano, pero lo van a hacer todavía más estos meses.

Pero esta no es una estrategia exclusiva de Cuatro. En unas semanas, el 5 de noviembre, aterrizará La Séptima, un nuevo canal dispuesto a competir tanto con Cuatro como con laSexta, y para ello apostará por un único plató desde el que se realizarán en directo todos sus programas… de casi lo mismo. Al mismo tiempo, Telecinco emite en sus mañanas cuatro programas distintos, pero todos producidos por Unicorn Content (Ana Rosa Quintana) y, de nuevo, con la actualidad como gran pilar de su escaleta.

La 1 también ha ido virando hacia este tipo de formatos en los últimos años, pero resiste junto a Antena 3 en su apuesta por ofrecer algo más de variedad en su parrilla, con series diarias de éxito como La Promesa, mientras desde la plataforma de Atresmedia tienen en dos concursos, 'La Ruleta de la Suerte' y 'Pasapalabra', sus principales activos. Y esto sin hablar de 'Tu cara me suena' o 'El desafío', que demostraron antes del verano que aún hay lugar para echarse unas risas en televisión.

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