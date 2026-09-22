Malas noticias para los fans de 'Naruto'. La llegada a cines del mítico anime sufre un revés y cambia su fecha de estreno

A pesar de ser un anime legendario, 'Naruto' llegó demasiado tarde para la ola arrolladora de animes en cine. Las películas de la franquicia, aunque se han ido pudiendo ver con los lanzamientos en formato físico, todavía tenían pendiente su estreno en pantalla grande, pero Selecta Visión se ha propuesto ajustar cuentas en este frente.

A echarle paciencia a Konoha

Hace unos meses desde la distribuidora confirmaron que llevarían a cines 'El final: Naruto, la Película', la que sirvió de broche para el anime de 'Naruto Shippuden' y servía de puente hacia los últimos capítulos de la serie. Esta película iba a poderse ver en cines a lo largo de la semana que viene, pero ahora desde Selecta Visión han anunciado un cambio de fecha.

Como confirman desde sus redes sociales, la llegada de 'El final: Naruto, la Película' a cines se retrasa hasta el año que viene con un mazazo para los fans. Habrá que esperar hasta el 22, 23, 24 y 27 de enero 2027, con un evento único para poder verla en pantalla grande.

Lo cierto es que este cambio de fecha tiene bastante sentido, sobre todo viendo cómo está la cartelera española ahora mismo. Entre 'Resident Evil', 'Coyote vs. Acme' ahora mismo levantando la taquilla, y 'La bola negra' y 'La isla olvidada' estrenándose este próximo fin de semana. Y, por si fuera poco, la semana que viene aterriza 'Digger', la nueva película de Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise.

Que ya sabemos que las películas de anime tienen su propio público, pero quizás Selecta Visión no quiere tener que medirse en cartelera con estos taquillazos, o puede ser que muchas salas no estén por la labor de proyectar una película de 'Naruto' de 2014 ahora mismo. Aunque, como algunos fans un poco más conspiranoicos apuntan mientras reclaman fecha para España, también puede ser porque el próximo 1 de octubre se estrena a nivel mundial la nueva película de 'Madoka Magica'.

En cualquier caso, nos toca esperar. Naruto llegará a cines, pero por ahora retrasa su gran (re)estreno unos cuantos meses.

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