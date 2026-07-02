La película final de 'Naruto' se podrá ver en cines por primera vez. Una aventura que cambió el rumbo del anime para siempre y ya tiene fecha de estreno

Hoy en día estamos más acostumbrados a que los estrenos de anime pasen por la pantalla grande, especialmente si vienen de la mano de grandes franquicias como 'Kimetsu no Yaiba' o 'Chainsaw Man'. Pero la década pasada el escenario era muy diferente e incluso películas de animes monumentales como 'Naruto' se quedaban sin su estreno en pantalla grande en España.

Aunque mejor tarde que nunca, porque ahora Selecta Visión ha confirmado que estrenará en cines 'El Final: Naruto, la Película' por primera vez.

El broche de oro

'El Final: Naruto, la Película' se estrenó en 2014 y marcó un antes y un después para el final a la serie original. Se ambientaba tras el episodio 493 de 'Naruto: Shippuden', y en cierta medida, servía de puente hacia los capítulos finales del anime.

Ya nos presentaba a Naruto, Sasuke, Sakura y el resto de ninjas como adultos hechos y derechos, en una misión para salvar a la hermana de Hinata Hyuga que termina complicándose (y volviéndose muy personal). El propio Masashi Kishimoto participó en la producción de la película, tanto en el guion como en el diseño de personajes, con un enfoque un tanto romántico que se centraba en las relaciones de los protagonistas. El final de una era que nos encaminaba al broche de oro que nos encaminaba al adiós definitivo.

En su momento Selecta Visión distribuyó 'El Final: Naruto, la Película' en edición física, pero ahora ha confirmado desde sus redes sociales que la estrenará en cines por primera vez. Será en un evento único los días 2, 3, 4 y 7 de octubre, así que tendremos que estar pendientes de nuestras salas locales para no perdérnosla en pantalla grande.

'El Final: Naruto, la Película' se convirtió rápidamente en la película más taquillera de la franquicia hasta el momento con una recaudación de 2 mil millones de yenes (unos 19,84 millones de dólares). Y, ya de pasó, nos vino adelantando el siguiente paso del anime, ya que en su escena post-créditos se mostró un tráiler de la siguiente película de la saga protagonizada por Boruto, el hijo de Naruto e Hinata, y la siguiente generación de ninjas.

La entrada en la franquicia que terminó de asegurar su futuro, dejando todas las piezas correctas alineadas para continuar la historia con 'Boruto' y asegurar el futuro de Konoha.

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