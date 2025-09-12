La voz de 'Naruto' ya es toda una leyenda, pero casi se quedó sin el trabajo por los pelos y Masashi Kishimoto la salvó en el último momento

Después de ya varias décadas con Naruto Uzumaki, es casi imposible imaginarle de otra manera. Y es que allá por los años 2000, cuando el anime de 'Naruto' todavía estaba en desarrollo, una de las decisiones clave para la serie era encontrar la voz correcta para el protagonista.

Pero aunque hoy en día no podamos oírle si no es con la voz de Junko Takeuchi, la actriz casi, casi se queda sin el papel.

Con intervención "divina"

Lo ha relatado la propia Takeuchi en una entrevista durante Nostalgia Con, como recogen desde CBR, y es que al principio tenía todo en contra para poder interpretar a Naruto. Porque, de entrada, desde Studio Pierrot estaban tan solo audicionando a hombres para el papel, ya que querían una voz masculina para Naruto.

Las audiciones continuaban y ningún actor les convencía, así que siguieron la estela de Goku de 'Dragon Ball' y Luffy de 'One Piece' y decidieron probar también con actrices y voces femeninas. Allí es cuando la oportunidad le llegó a Takeuchi, que admite que no probó suerte hasta la tercera ronda de audiciones para 'Naruto'.

Sin embargo, se encontró con un nuevo problema el día de su audición: tenía la garganta hecha polvo. Según Takeuchi, la prueba fue desastrosa, y eso que incluso desde producción le dieron chocolate caliente y otros remedios para intentar que su garganta mejorase, pero la actriz sentía que la audición estaba arruinada.

A pesar de que Takeuchi ya no contaba con el papel, en realidad impresionó a Masashi Kishimoto, el creador del manga, quien terminó eligiéndola para doblar a su protagonista.

"Resulta que la persona que me eligió fue el autor de 'Naruto', Así que parte de mi estaba muy contenta y muy emocionada... Pero la otra mitad sentía tantísima presión, tanta responsabilidad", admitió Takeuchi.

Con el tiempo, Takeuchi pudo demostrar que la confianza de Kishimoto no fue en vano, y ya ha pasado a la historia como una de las actrices de voz más icónicas del mundo del anime. Durante 'Naruto' nos ha dado decenas y decenas de momentos legendarios, aunque admite que hay momentos de la serie que le hubiera gustado poder re-grabar para dar lo mejor de sí en "estos momentos más memorables e impactantes".

Aunque también reconoce que habría sido una tarea agotadora, porque grabar escenas como las peleas entre Naruto y Sasuke requerían "una energía increíble" y no está segura de poder volver a pasar por ese trago.

En Espinof | 'Naruto' iba a ser mucho más corto pero a Masashi Kishimoto se le fueron los ninjas de las manos. En realidad, tenía una buena razón

En Espinof | 'Naruto' casi tuvo su propio live action de Hollywood en los 2000. Una saga que quería ser "la próxima Harry Potter" y que se habría estrellado sin frenos