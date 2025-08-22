'Naruto' iba a ser mucho más corto pero a Masashi Kishimoto se le fueron los ninjas de las manos. En realidad, tenía una buena razón

Aunque muchos autores se fijan unos tiempos cuando empiezan a trabajar en sus mangas, es bastante habitual que la cosa se vaya de madre y termine alargándose muchísimo. Eso fue lo que le pasó a Masashi Kishimoto con 'Naruto', que originalmente pretendía que su serie fuera mucho más corta pero al final el manga se extendió a lo largo de quince años de publicación.

Lo que nos dejábamos por el camino...

Y es que, aunque posiblemente Kishimoto habría vivido más tranquilo, 'Naruto' habría sido muy diferente y habría perdido uno de los elementos que hacen el manga tan especial: los personajes secundarios.

Porque Kishimoto pronto se dio cuenta de que le encantaba crear y escribir a los personajes del mundo de 'Naruto', incluso aquellos que tampoco eran las grandes estrellas de la historia. Así que en realidad los guiones y las escenas se seguían alargando y apilando porque quería profundizar en sus vidas, aunque no fueran necesarias para la trama, y mostrar más del mundo que había creado.

"Cuando escribía Naruto me di cuenta de que me los personajes que iba creando me importaban de verdad, y quería dar aún más detalles a sus vidas en cada página", dijo Kishimoto en una entrevista con Nippon. "Por desgracia, tendía a escribir con mucho cuidado incluso las partes que no eran relevantes para la historia, lo que hizo que la serie terminase durando tanto tiempo".

Obviamente, cuantos más personajes incluyes, más tiempo requiere la narración. Y 'Naruto' terminó con un reparto descomunalmente grande con el que hacer malabares, pero a la larga fue uno de los elementos más significativos de todo el manganime.

Creo que, aunque por desgracia 'Naruto' diera muchas vueltas y su desenlace no convenciera a todos los fans, no fue por culpa de esta "manía" de Kishimoto. Porque conseguía que incluso los personajes secundarios que apenas tenían relevancia te cayesen bien a los lectores o al menos tuvieran un gran impacto en ello, con un aluvión de personajes icónicos y fácilmente reconocibles... Y eso, que han intentado otros tantos mangakas, no es nada fácil.

