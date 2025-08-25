Piccolo de 'Dragon Ball' no sería hoy tal y como lo conocemos sin este anime ochentero de Rumiko Takahashi, aunque casi le costó la carrera a su actor de voz

Cuando ya llevamos décadas con un actor doblando a un personaje, es casi imposible imaginarle con otra voz, y más si hablamos de animes legendarios como 'Dragon Ball' y 'One Piece'. Y es que Toshio Furukawa lleva décadas prestando su voz a algunos de nuestros personajes favoritos, pero hubo un momento en el que se planteó dejar el doblaje y cambiar de profesión.

Hasta aquí llegamos

Furukawa acumula decenas de papeles icónicos, como Piccolo en 'Dragon Ball, Portgas D. Ace en 'One Piece o Misao Yamamura en 'Detective Conan'. Uno de sus primeros papeles más importantes fue el de Ataru Moroboshi en el anime original de 'Urusei Yatsura', y de hecho fue el que casi le hizo dejar la profesión.

Esta adaptación del manga de Rumiko Takahashi se estrenó en 1981, y en su momento los fans japoneses se alzaron en pie de guerra para criticar su fichaje. Tal y como ha compartido el propio Furukawa en su cuenta de X (Twitter), los fans criticaron su voz y escribieron numerosas cartas a la cadena donde se emitía el anime.

"Ayer, en un programa de entrevistas con el director Mamoru Oshii y Yuichiro Oguro, me acordé del estreno de 'Urusei Yatsura'. La cadena de televisión se llenó de cartas con quejas porque la voz de Ataru no encajaba con el personaje, la mayoría de partes de fans del manga", recordó Furukawa.

No fue hasta que la propia Rumiko Takahashi intervino que pararon las críticas. Como recuerda Furukawa, la mangaka escribió en una revista de anime que le encantaba la voz y la actuación de Ataru y lo bien que encajaban con el personaje, y entonces fue cuando empezaron a llegar las cartas de fans elogiando a Furukawa.

"Estaba tan deprimido que pensé que si me echaban de ese papel, igual directamente dejaba la industria. Estoy muy agradecido al director de sonido, Shigeharu Shiba, y a la maestra Takahashi, quienes me eligieron".

A partir de entonces la carrera de Furukawa tan solo fue hacia arriba. El actor continuó trabajando en cine y televisión en los siguientes años, e incluso participó en 'Dragon Ball' como el General Blue poco antes de ganarse el que sería su papel más icónico como Piccolo. Menos mal que Rumiko Takahashi llegó a tiempo para defender a su Ataru.

