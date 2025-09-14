El creador de 'Naruto' se lo pasaba pipa con esta técnica ninja, y es tan divertida el Eiichiro Oda se la terminó robando para Luffy

A lo largo de todo 'Naruto', Masashi Kishimoto se terminó inventando muchísimas técnicas, dependiendo del personaje, sus habilidades e incluso sus orígenes. Nos ha dejado una cantidad tremenda de técnicas y ataques icónicos como el Chidori o el Rasengan, pero la que más le gustaba dibujar era la de Choji Akimichi, uno de los ninjas del Equipo 10 de Konoha.

A lo grande

El Jutsu Multi Tamaño de Choji se convirtió rápidamente en la favorita de Kishimoto y con la que más se divertía dibujando. Esta técnica (Baika no Jutsu) es un Jutsu Secreto que se transmite de generación en generación en el Clan Akimichi al que pertenece Choji, y permite a sus usuarios aumentar su tamaño utilizando la energía de todos los alimentos que ha consumido.

Así que todo lo que Choji ha ido comiendo se va almacenando y con esta técnica convierte las calorías en chakra, por lo que también tiende a comer bastante y comida que engorda mucho. Así pueden convertirse en gigantes, cambiar el tamaño de sus puños, o lo que se les ocurra.

"El jutsu que me parece más divertido de dibujar es el Baika no Jutsu de Choji. Me gusta dibujar cosas grandes, sin tener que preocuparme de las pequeñas", dijo Kishimoto en una entrevista.

La técnica caló bien entre los lectores, tanto que algún tiempo después Eiichiro Oda la "robó" para el Gear 3 de Luffy, con el que el protagonista de 'One Piece' aumenta su tamaño. Aunque Oda avisó a Kishimoto de que se había inspirado en la técnica de Choji y parece que no hay mala sangre entre los dos mangakas.

"Fue muy sorprendente [el Baika no Jutsu]. Así que cuando introduje el Giant Pistol, le dije "Oye, me estoy copiando un poco de ti, ¡lo siento!", admitió Oda en una entrevista conjunta. A lo que el autor de 'Naruto' contestó que "No es para tanto" y los dos celebran haber podido publicar sus series al mismo tiempo e inspirarse mutuamente.

