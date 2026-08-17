Todo el mundo le dijo que esa idea no iba a funcionar, pero el público la ha visto en masa. Tanto que ha sido renovada por una temporada 2

Nunca subestimes lo que quiere o no ver el público parece la razón de ser del último spin-off de 'The Big Bang Theory'. Si bien no ha sido poca gente la que dudaba del interés que pudiese generar 'Stuart no consigue salvar el universo' (Stuart Fails To Save the Universe), la verdad es que la comedia ha sido todo un éxito.

Tanto que, mientras todos estábamos mirando qué anunciaba Disney en su D23, HBO Max ha renovado la serie por una temporada 2. Y lo ha hecho cuando la comedia está apenas alcanzando el ecuador de su primera temporada (emitió el cuarto episodio de un total de diez la madrugada de pasado viernes 14).

Spoiler: temporada 2

No es para menos, ya que según destaca HBO Max es la segunda comedia más vista desde el lanzamiento del servicio de streaming. Suponemos que desde que existe, no desde que la rebautizaron por enésima vez el año pasado. En cualquier caso se queda por detrás solo de '...And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York'.

Además, desde su estreno, la serie ha estado perenne en el top de la plataforma estando, actualmente, solo por detrás de 'La casa del dragón' a nivel global. Nada mal para una serie que, como decía al arranque de la pieza, pocos apostaban por ella.

Ni siquiera al comienzo, cuando Chuck Lorre empezó a concebir spin-offs de 'The Big Bang Theory'. Por alguna razón, la idea de que el dependiente de la tienda de cómics tuviese en la trastienda una suerte de portal interdimensional, no gustó. Para bien o para mal, Lorre le siguió dando vueltas al proyecto y fue durante la pandemia del COVID cuando le dio la forma definitiva.

Y una forma que, pese a los haters que pueda haber que digan lo contrario, no es nada mala. 'Stuart no consigue salvar el universo' es una serie que, simplemente, funciona. Al menos como pasatiempo de ciencia ficción y fantasía. Y como spin-off, también.

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