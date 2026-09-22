Ha tardado 14 meses en llegar a España, pero lo ha merecido. Acaba de aterrizar en streaming la temporada 2 de esta comedia perfecta

En 2024 llegó una comedia que fue toda una sensación. Protagonizada por una madre y dos hijas, 'Such Brave Girls' aterrizaba en Filmin con el aval de haber sido el año anterior la sitcom del año para los BAFTA, los más prestigiosos premios británicos. Desde entonces se ha echado de menos a estas mujeres pero, por fin, han vuelto a nuestras pantallas.

Unos 14 meses después del estreno de la temporada 2 en Hulu y BBC Three, Filmin trae de vuelta a Josie (Kat Sadler), su hermana Billie (Lizzie Davidson) y su madre Deb (Louise Brealey) en lo que siguen navegando entre una deteriorada salud mental, narcisismo a la enésima potencia y una relación tóxica tanto entre ellas (sobre todo con la madre) como con sus respectivas parejas.

La verdad, que Josie sea la única con historial psiquiátrico no significa que el resto de personajes no sean dignas de un ingreso o, al menos, de una observación continua por parte de expertos en salud mental. De hecho, el primer episodio de esta segunda temporada es todo un paradigma de la serie en lo que (¿spoilers?) Billie y Deb secuestran a Josie para que se case con Seb (Freddie Meredith).

Ignorar, reprimir, olvidar

Decía a propósito del estreno de la primera temporada que más allá del chiste, de lo disfuncional de este trío de protagonistas que buscan suplir como sea el trauma de la figura ausente, si uno para a pensar un poco, lo que se narra en 'Such Brave Girls' es una realidad bastante más dura de lo que cabe esperar. Principalmente, porque apenas hay optimismo en las desventuras de este trío.

Esto hace que si vienes buscando una comedia de personas pasando penurias pero que, al final, tengan rayos de esperanza y que te hagan sentir parte de su familia, no estás preparado para lo que vas a ver en estos seis episodios de media hora cada uno. Lo que no quiere decir que uno no se ría, o que no sea una comedia desternillante.

La escritura de Kat Sadler es tan brillante como en la primera temporada en lo que sigue usando de motor su propio trauma y sus propio historial mental. Esto es, en parte, lo que hace de 'Such Brave Girls' una serie tan honesta que preocupa en lo que los personajes se meten en senderos más oscuros de lo conveniente (o que nos gustaría) en lo que vemos como la cordura se va desintegrando en las tres protagonistas.

También os digo, qué esperar de una familia cuyo lema es el de "ignorar, reprimir, olvidar". Aquí viene el que se estén acumulando los problemas y que la serie sea aún más pesimista (y diría que más cínica) que en su primera temporada. Sigue siendo divertidísima, eso sí, pero creo que en esta temporada 2 a un nivel ligeramente inferior que en la 1.

En definitiva, 'Such Brave Girls' es un gran ejemplo de cómo el no reducir a meros chistes y bromas temas tan serios como el trauma o la salud mental es no solo importante y necesario sino que además mejora incluso la ejecución del humor. Un mérito que solo pueden lograr pocos genios... y Kat Sadler no solo lo hace, sino que convence y con matrícula.

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