Este mítico anime de fantasía oscura regresa después de 13 años. Una película que promete cambiarlo todo y descuajeringarnos el corazón una vez más

Pocas series han revolucionado tanto su género como 'Madoka Magica', que cambió irreversiblemente a las Magical Girls con su reinvención de fantasía oscura cuando se estrenó en 2011. El drama psicológico distaba mucho de ser el anime cuqui que prometía su aspecto visual, y nos dejó una de las series más sólidas e influyentes de la década pasada.

Nos hacemos de rogar...

Con una franquicia de éxito en televisión, el salto a pantalla grande es inevitable. Así que después vinieron dos películas que resumían la trama de la serie y 'Rebellion', una película secuela con una trama completamente original. Eso fue en 2013, y desde entonces la saga sigue dando coletazos y resistiéndose a morir del todo.

Ahora lo que tenemos por delante es 'Puella Magi Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising', que originalmente se iba a estrenar en 2024 pero ha ido acumulando cada vez más retrasos porque sus creadores quieren pulir cada detalle. Aunque parece que por fin vemos la luz al final del túnel y 'Walpurgisnacht: Rising' llegará a los cines japoneses el próximo 28 de agosto.

Con el estreno japonés tan cerca se ha dejado ver un nuevo tráiler completo en el que Shaft ha puesto toda la carne en el asador y se ve una subida de nivel tremenda respecto a la calidad de la animación. Y, que si continúa la tendencia de las anteriores entregas, va a ser un vapuleo emocional tanto dentro como fuera de la pantalla.

Junto con el tráiler de 'Walpurgisnacht: Rising' también se ha revelado un adelanto de 'Kanata', el tema principal de la película interpretado por FictionJunction.

Esta cuarta película sí que promete ser el desenlace definitivo de la franquicia... Al menos de momento, porque si revienta la taquilla nunca se sabe. El equipo del anime original de 'Madoka Magica' ha regresado para 'Walpurgisnacht: Rising', además de contar con Akiyuki Shimbo y Yukihiro Miyamoto como directores y Gen Urobuchi como guionista.

Crunchyroll ha confirmado la distribución internacional de la película, pero aún nos toca estar pendientes de la fecha de estreno fuera de Japón.

En Espinof | El regreso de 'Madoka Magica', 'The Apothecary Diaries', el nuevo caso de 'Detective Conan' y más: las películas de anime más esperadas de 2026

En Espinof | Si 'Takopi's Original Sin' no ha sido suficiente, aquí van otros 5 animes desoladores que ver en streaming para destrozarte por completo