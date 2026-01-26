La película de 'Madoka Magica' sufre un nuevo revés de última hora. Ya son 2 años de retrasos y los fans están que trinan: "No están cualificados"

Los fans de 'Madoka Magica' están acostumbrados a los reveses, ya sea por los vapuleos dentro de la historia o por los retrasos del anime... Pero ahora llega uno nuevo. Parecía que 'Puella Magi Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising', la cuarta película de la saga por fin salía del limbo para estrenarse el mes que viene, pero ahora ha vuelto a sufrir un retraso de última hora.

Mejor sigamos sentados

'Walpurgisnacht: Rising' se iba a estrenar originalmente allá por 2024, pero la producción ha ido sufriendo varios retrasos y encadenando problemas, así que la fecha de estreno se ha ido moviendo cada vez más. Hace unos meses se confirmó por fin el regreso de 'Madoka Magica' para febrero, pero apenas unas semanas antes del estreno se ha postpuesto la fecha.

Desde el comité de producción de la película han cancelado el estreno previsto para febrero y no se ha anunciado por ahora la nueva fecha, aunque los responsables de 'Madoka Magica' aseguran que habrá noticias a lo largo del próximo mes.

Parece que la producción de 'Walpurgisnacht: Rising' se ha complicado más de lo esperado y sus creadores han visto que no estaban llegando a la fecha, lo que ha hecho que se cancele el estreno previsto. El comité de producción de SHAFT se ha disculpado con los fans y prometen que "seguirán trabajando con mucha pasión" para traer el mejor trabajo posible, así que queda claro que no querían comprometer la calidad de la película.

El retraso, obviamente, no ha sentado nada bien a los fans, que se están cebando en redes sociales. Un fan azuzó en X diciendo que "Deberían explicar claramente cuáles son los problemas de producción. No creo que estén cualificados para crear una obra así si siguen haciendo esperar a los fans sin dar explicaciones". Otro fan explicaba que no le molestaba tener que esperar, aunque el mareo con la fecha de estreno era lo más frustrante: "Me gustaría que se abstuvieran de hacer predicciones, incluso aunque hubiera que esperar 10 años. Si no se hubiera hecho público desde el principio no habría tanto revuelo".

La fecha "final" de 'Walpurgisnacht: Rising' se había anunciado con mucho bombo y platillo para cerrar toda la saga de 'Madoka Magica', así que no tiene que haber sido una decisión fácil para el estudio. A SHAFT también les han salido defensores, y es que como sentencian otros tantos fans del anime: "Preferiría que se posponga a que se estrene con una calidad mediocre". Veremos a ver qué pasa en el próximo mes y si finalmente la película es el cierre de 'Madoka Mágica' a la altura de lo que venimos esperando.

En Espinof | 'Utena', 'Fruits Basket', 'Banana Fish', y mucho más. Los mejores shojos de la historia y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | Los 18 mejores animes románticos de la historia