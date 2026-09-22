Sylvester Stallone recuerda la trágica perdida de su hijo Sage: "Uno antepone otras cosas a su familia y las repercusiones son devastadoras"

Sylvester Stallone tiene ya 80 años, una edad a la que muy pocas personas siguen en activo. Sin embargo, a él todavía le queda cuerda para rato, ya que tiene multitud de proyectos en su agenda. Eso sí, desde hace un tiempo descubrió lo importante que era estar con su familia, algo que ya fue tarde en el caso de su hijo Sage.

Recordado por muchos gracias a haber dado vida a Rocky Jr. en 'Rocky V', lo cierto es que Sage Stallone intentó encontrar su propio camino en Hollywood. Tanto es así que rechazó la oferta de su padre para participar en 'Rocky Balboa' para centrarse en 'Vic', un cortometraje que además le sirvió para debutar como director.

Una muerte totalmente inesperada

Además, Sage Stallone también uno de los fundadores de Grindhouse Releasing, un sello especializado en el lanzamiento de películas de culto en formato físico. Y también pudimos verle en películas como 'Moscow Zero' o 'Promises written in the water' antes de su triste fallecimiento el 13 de julio de 2012 a causa un ataque cardiaco provocado por la aterosclerosis que padecía.

Obviamente, la muerte de su hijo Sage fue un duro golpe para Sylvester Stallone, quien no siempre había mantenido la mejor de las relaciones con él. De hecho, el propio Sage recordaba sobre 'Rocky V' lo siguiente: "Cuando gritaba: “¡Nunca pasaste tiempo conmigo! ¡Nunca pasaste tiempo con mi madre!”, era verdad. Miraba a mi padre a los ojos y realmente se lo decía. Me desahogué. Lloramos varias veces. Después de la película, todo cambió. Haríamos cualquier cosa el uno por el otro".

Siendo justos, la muerte de Sage Stallone pilló a todos por sorpresa, ya que es cierto que en sus dos últimos años de vida se había alejado algo del foco público para llevar una vida más reservada. Sin embargo, nadie sabía nada sobre que padeciera de una aterosclerosis tan avanzada, algo bastante inusual para alguien de su edad, pues tenía apenas 36 años en el momento de su muerte.

La primera reacción pública de Sylvester Stallone tras la muerte de su hijo fue lanzar un comunicado pidiendo respeto a los medios de comunicación: "Esto hace referencia a las especulaciones y a los reportajes dudosos que rodean la muerte de mi hijo Sage. Porque cuando un padre pierde a un hijo, no hay mayor dolor". Por lo tanto, imploro a la gente que respete la memoria de mi hijo, un hombre maravillosamente talentoso, y que sienta compasión por su querida madre, Sasha, porque esta dolorosa pérdida nos acompañará el resto de nuestras vidas".

El protagonista de 'Demolition Man' no ha vuelto a hablar en público mucho sobre su hijo Sage desde entonces, pero en 'Sly', el documental sobre su vida estrenado en Netflix en 2023 sí hizo una reflexión tan profunda como dolorosa:

Intento plasmar en mis obras aquello que realmente me hubiera gustado hacer en la vida real, pero que no pude llevar a cabo. Así que, a menudo, lo hacía de forma teatral, casi mágica… Mucho de eso es cierto. Desafortunadamente, uno antepone otras cosas a su familia y las repercusiones son devastadoras.

El último guiño evidente en la obra de Stallone a su hijo Sage llegó en 'Creed', donde se incluía una foto real de Sylvester y Sage en una escena -podéis verla un poco más arriba de estas líneas-. Eso sí, su inclusión no fue iniciativa propia del actor, ya que el cineasta Ryan Coogler tuvo que convencerle que era la mejor forma de canalizar el dolor que todavía sentía en la vida real por su muerte.

Stallone fue premiado con un Gloro de Oro por su trabajo en 'Creed', lo cual le llevó a comentar lo siguiente sobre la presencia de Sage en la película: "Siempre que uno puede hacer cosas auténticas, creo que es muy, muy útil, y con mi hijo, quiero honrar su memoria, y creo que lo hicimos".

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